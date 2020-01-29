HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı

Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesinde, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için toplanan yardım kolilerinin içinde bulunan ceketten 10 bin lira para çıktı.

Artvin’in Borçka ilçesinde, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için toplanan yardım kolilerinin içinde bulunan ceketten 10 bin lira para çıktı. Zabıta ekipleri ceketin sahibini bularak parayı teslim etti. Paranın sahibi 80 yaşındaki Mahmut Güveli, "Yardım etmek için elimin altında o an gömlek, ceket ne varsa torbaya koydum, helal paraymış bulandan Allah razı olsun" dedi.
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından Artvin’in Borçka İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya belediye tarafından sosyal medya ve SMS ile yapılan duyurunun ardından yoğun ilgi gördü. İlçe halkı kısa sürede yardım için seferber oldu. Belediye çalışanlarından Orhan Uzunal ve zabıta Begcan Köse, gelen yardım malzemelerini tek tek ayırıp kolilediği sırada bir ceketin cebinden 10 bin lira para buldu. Ceketin sahibinin 80 yaşındaki Borçka esnaflarından Mahmut Güveli olduğunu tespit edilerek parayı kendisine iade edildi.

"Yine olsa aynı şeyi yapardık"
Parayı bulan belediye çalışanlarından Orhan Uzunal, “Yardımsever bir vatandaş tarafından belediyemize getirilen eşyaları ayırt ettiğimiz esnada ceketin cebinden bir deste para olduğunu fark ettik. Daha sonra sahibini araştırarak bulduk ve parayı iade ettik. Oldukça mutlu oldu bize teşekkür etti. Biz sonuçta görevimiz yaptık, yine olsa yine aynı şeyi yapardım” diye konuştu.

"Dürüst insanlarla çalışmak bizi mutlu ediyor"
Elazığ ve Malatya’daki depremin yaralarını sarma adına bir kampanya başlattıklarını ifade eden Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “bu kampanya neticesinde vatandaş evinde ne varsa kendisi giymiyor, bu kış gününde oradaki insanlar üşümesin diye yardımda bulunuyor. Bu anlamda kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz bu yardımları kutularken arkadaşlarımız eşyaların içinde bulunan ceketten bir deste para çıkardı. Bu anlamda parayı bulan arkadaşlarımıza dürüstlüklerinden dolayı teşekkürlerim sunuyorum. Hemen sahibine ulaştırdık. Dürüst insanlarla çalışmak bizi mutlu ediyor” dedi.

"Demek ki param helalmiş"
Parasın sahibi Mahmut Güveli ise, "Evde birkaç ceketim vardı, tabi bunların birinde para. Evde pantolon, gömlek, geçek gibi birçok eşyayı torbaya koyduk belediyeye götürdük. Aradan yarım saat geçti, aklıma geldi. Arkadaşlar daha karıştırmadan bulmuş getirdiler. Demek ki param helalmiş. Bulanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminde korkutan ayrıntı

Elazığ depreminde korkutan ayrıntı

Cinnet getiren kadın kendi evini yaktı

Cinnet getiren kadın kendi evini yaktı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi! Termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul'da koronavirüs önlemi artırıldı

Rusya’da minibüs, park halindeki 4 araca böyle çarptı

Araçları adeta biçti! İşte o anlar

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.