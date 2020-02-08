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  4. Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 08:23 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği, kamyonetteki yardım kolilerinin depremzedelere fırlatılıp gelişigüzel dağıtılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dağıtımı yapan kişilerden A.D.’nin terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Yardım kolilerini depremzedelere fırlatmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen, 41 kişinin yaşamanın yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte önceki günü yardım dağıtımı sırasında çekilen olumsuz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne kamyonetle bir grubun gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi. Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır. Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sizden olmayan herkes ya fetocu yada pkklidir zaten
@omer_ali_1990 aklayın kardeşim tamam fetöcü pkklı ne kadar pıç varsa siz aklamya çalışın bu tür ağızlarla
Bir taraftan pkk bir taraftan chp bir taraftan iyi parti kol kola iyi çalışıyorlar algı operasyonuna sanki fetö taktiği kokuyor..
tabi tabi diğerleri sütten çikmış ak kaşık
Senin yorumuna güldüm be kardeşim
Bir işimiz de tam olsun arkadaş bunu bile beceremiyoruz
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