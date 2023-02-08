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Yardım kolisindeki not herkesi duygulandırdı! Saatini gönderen 7 yaşındaki Eylül: Bilseydim tüm harçlığımı gönderirdim

08.02.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesine yardım göndermek istedi ancak geçen hafta biriktirdiği harçlığı kol saatine harcadığı için üzüntüsünü dile getirdi. 7 yaşındaki Eylül'ün yardım kolisindeki notu herkesi duygulandırdı. Notuna "Sevgili arkadaşlarım ben Eylül" sözleriyle başlayıp "Bunu bulan ve gören arkadaşım sizi çok seviyorum" diyerek bitiren küçük kız, ailesinin gönderdiği koliye kol saatini koyarak desteğini gönderdi.

Yardım kolisindeki not herkesi duygulandırdı! Saatini gönderen 7 yaşındaki Eylül: Bilseydim tüm harçlığımı gönderirdim

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 10 ilde büyük acılara ve yıkıma yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine destekler devam ediyor. Vatandaşlar depremzedeler için temel yaşam malzemeleri gönderiyor. Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini de koyarak destek verdi.

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"SİZLEDEN ÖZÜR DİLERİM"

Gargil, desteğini "Sevgili arkadaşlarım ben Eylül, hepinize çok geçmiş olsun, çok üzgünüm sizlerin yanınızda olamıyoruz ama tüm kalbim sizinle. Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla kendime kol saati aldım, size bu saati gönderiyorum. Böyle bir şey yaşanacağını bilseydim tüm harçlıkları size gönderirdim o yüzden üzgünüm, sizlerden özür dilerim. Bu yüzden bu yardımları gönderiyoruz. Bunu bulan ve gören arkadaşım sizi çok seviyorum." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.

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"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Küçük kızın yazdığı notu okuyan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da duygu dolu anlar yaşadı.

Kesimoğlu, AA muhabirine, yardım kampanyasının sürdüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'nin hüzünlü olduğunu ifade eden Kesimoğlu, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

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Yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını belirten Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Burada çok duygusal anlar da yaşıyoruz gerçekten. Elimde muhtemelen okuma yazmayı yeni öğrenen bir kız çocuğumuzun notu var. Bir kolinin içerisinden çıktı. Diyor ki, 'Biriktirdiğim haftalıklarımla kendime bir kol saati aldım. Keşke böyle bir felaketin yaşanacağını bilseydim saati almazdım buraya destek yapardım'. Ama evde toplamışlar bir sürü eşya bunu da kolinin içerisine koymuşlar. Etkilenmemek mümkün değil. Milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel."

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(AA)

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