Yardım kömürlerinin satıldığı iddiası üzerine evlerde kontrol

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 2 bin 500 aileye 1,5 ton kömür yardımı yapıldı. Kömür yardımlarının piyasada satıldığı iddia edilince Kaymakamlık konu hakkında araştırma başlattı. Kömür yardımı yapılan 600 hak sahibinin evlerinde yapılan kontrollerde 14 kişinin evinde verilen yardım kömürlerinin olmadığı tespit edildi ve konu ile ilgili tutanak tutuldu.
Akyazı Kaymakamlığı tarafından, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kömür yardımı yapılan bazı ailelerin sosyal medya aracılığıyla verilen kömürleri satmak istedikleri ortaya çıktı. Kömür yardımı alıp yapılan denetimlerde evinde kömüre rastlanmayan ailelerin bazıları, "Kömürüm çalındı" veya "Yaylaya götürdüm" derken, bazı hak sahipleri ise yaz aylarında kömürü yaktığını iddia etti. Kömür yardımı alan ailelerle ilgili kontrollerin devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum