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Yardım konvoyuna çığ engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Malatya’dan Doğanyol ilçesine depremzedeler için yardım malzemeleri taşıyan konvoy, yolda düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

Malatya’dan Doğanyol ilçesine depremzedeler için yardım malzemeleri taşıyan konvoy, yolda düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Çığ düşme anını cep telefonu ile görüntüleyen görevli ve gönüllüler, yolun açılmasının ardından yardım malzemelerini Doğanyol’a ulaştırdı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve AFAD ekiplerinden oluşan ve Doğanyol ilçesine bağlı Aslankent Mahallesi’ne depremzedeler için yardım malzemelerini taşıyan konvoy, yola düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket eden karla mücadele ekiplerinin çalışmanın ardından yola düşen kar kütleleri temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı. Bir süre bekleyen konvoy, yolun açılmasının ardından yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.
Konvoyda yer alan görevli ve gönüllüler tarafından çığın düşme anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

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