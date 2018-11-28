Yardım Kuruluşlarından ABD’ye Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Mississippi eyaletinde yaptığı bir konuşmada, ABD yönetiminin Meksika sınırından Amerika’ya gelen Orta Amerikalı göçmenlere izin verme niyetinde olmadığı yolundaki görüşünü bir kez daha tekrarladı. Trump,“Hukuka aykırı ve izinsiz olarak sınırımıza gelenlere basit bir mesaj veriyoruz. (Bu mesaj) çok basit, evlerinize geri dönün! Buraya gelmenize izin vermeyeceğiz” dedi.
Trump, bu açıklamayı ABD-Meksika arasındaki sınır kapısı San Ysidro’da yaşanan çatışmalardan bir gün sonra yaptı. Bir grup göçmenin iltica taleplerini duyurmak için yaptığı barışçıl gösteride bazı göçmenlerin grup içinden ayrılarak sınırı geçmeye çalışması üzerine, Amerikan sınır güvenlik görevlileri gruba karşı göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.
Geçen ay sınıra yollanan Amerikan askerlerini ve sınır muhafızlarını öven Trump, gözyaşartıcı gaz kullanılmasına gösterilen tepkiler sonrasında gazetecilere “Her şeyden önce kullanılan gözyaşartıcı gaz diğerlerinden daha zararsız. Çok güvenli” dedi. Trump aynı zamanda göçmeler tarafından fırlatılan taş ve beton parçaları nedeniyle üç sınır muhafızının ciddi şekilde yaralandığını söyledi.
Ancak Trump’ın bu açıklaması Gümrük ve Sınır Muhafaza Komisyon Başkanı Kevin McAleenan’ın Pazartesi günü yaptığı “Dört görevliye taş atıldığı ancak korumalı giysiler olduğu için ciddi bir yaralanma olmadığı” şeklindeki açıklamasıyla çelişiyordu.
Olaylar üzerine Amerikan yönetimi sınırı geçici olarak kapatırken, McAleenan güvenlik birimlerinin gerektiği zaman sınırı yeniden kapatacağını bildirdi.
Yardım kuruluşlarından tepki
Oxfam Amerika adlı yardım kuruluşunun Orta Amerika politika danışmanı Vicki Gass, gözyaşartıcı gaz kullanılmasını “utanç verici” yöntem olarak değerlendirirken, şiddet ve zulümden kaçanların şefkatle karşılanması gerektiği görüşünü savundu.
“Sınıra gelen insanlar iltica talep etmek için ABD ve uluslararası hukukun kendilerine verdiği hakları kullanıyorlar” diyen Gass “Trump yönetiminin sığınma talebinde bulunan kadın, çocuk ve erkeklere karşı askeri tedbirler yerine iltica sürecine odaklanması gerekir” ifadesini kullandı.
Meksika Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada Pazar günü çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatılması yönündeki taleplerini Amerikan Büyükelçiliği’ne ilettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca olaylara karışan 98 göçmenin de sınırdışı edildiğini kaydetti.
Göçmenlerin çoğu Honduras, Guetamala ve El Salvador’dan geliyor. Meksika’daki yolculuklarında fazla bir sorun yaşamayan göçmenlerin durumu, ABD’nin iltica taleplerini kabul etme umuduyla bekledikleri sınır kenti Tijuana’da zora girdi.
Göçmenlere hukuki yardım sağlayan Al Otro Lado isimli bir grup, sınırdaki işlem sürelerinin uzunluğuna dikkat çekiyor. Gruba göre Pazartesi günü sadece 60 sığınmacı işleme tabi tutuldu. Karavanlar gelmeden önce de sığınmacıların biriktiğini yığılma olmaması için en z 2000 bin kişi için işlem yapılması gerektiği kaydediliyor.
Twitter üzerinden “Amerikalı yetkililer sığınmacıların işlemlerini hızlandıracak kapasiteye sahip” açıklaması yapan grup “Adeta Pazar günü yaşanan çatışma gibi olayları zorluyor gibiler” mesajını paylaştı.
Tijuana’nın da bağlı olduğu Baja California Valisi Francisco Vega, sınırda 9000 bin göçmenin biriktiğini bunların çoğunun Tijuana’da beklediğini geri kalanlarının da Mexicali’de olduğunu açıkladı. Vali Vega, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ve federal hükümete de durumun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, binlerce göçmenin yol açabileceği sorunlara karşı yardım çağrısında bulundu.
Vega geçmişte göçmenlere kucak açtıklarını söylerken, herhangi bir önlem almadan binlerce mültecinin geçişine izin verdikleri için federal hükümet yetkililerini suçladı.
Meksika İçişleri Bakanlığı Kasım ayında 3 binden fazla Orta Amerikalı göçmenin Meksika’ya sığınma isteğinde bulunduğunu belirtti.
Göçmenlerin umutları kırılıyor
Beş binden fazla Orta Amerikalı göçmenin çoğu başvurusunun kabul edilmesi umuduyla sınırı yasal olmayan yollardan geçme seçenekleri arasında Tijuana’da bekliyor.
Sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin çoğu ABD sınır görevlilerinin gözyaşartıcı gaz kullanmasının ardından Pazartesi günü dağıldı.
Birçok göçmen, adeta, Uluslararası Göç Örgütü’nün sağladığı çadır kamplarda kalma kararıyla yetkililerin ülkelerine dönmek isteyenler için yardım teklifleri arasındaki sıkıştı.
Meksikalı yetkililer, göçmenler arasında Meksika’da kalmak isteyenlerin sayısının arttığını belirtiyor.
Meksika Güvenlik Güçleri, Pazar günü sınırda yaşanan olayların bir daha yaşanmaması için göçmenlerin bulunduğu çadır kentlerdeki güvenlik önlemlerini arttırma kararı aldı.
Tijuana Kamu Güvenliği Sekreteri Marco Antonio Sotomayo Amezcua düzenlediği basın toplantısında Meksika polisinin güç kullanırken ihtiyatlı olacağını belirterek “Sınırı, geçiş noktasının yeniden kapatılmaması için ne pahasına olursa olsun koruyacağız” dedi.
Amerikalı yetkilerin günde 100’den fazla talep kabul etmemesi nedeniyle gelenlerin bekleme süreleri uzuyor.
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