Yardım Kuruluşlarından ABD’ye Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Mississippi eyaletinde yaptığı bir konuşmada, ABD yönetiminin Meksika sınırından Amerika’ya gelen Orta Amerikalı göçmenlere izin verme niyetinde olmadığı yolundaki görüşünü bir kez daha tekrarladı. Trump,“Hukuka aykırı ve izinsiz olarak sınırımıza gelenlere basit bir mesaj veriyoruz. (Bu mesaj) çok basit, evlerinize geri dönün! Buraya gelmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump, bu açıklamayı ABD-Meksika arasındaki sınır kapısı San Ysidro’da yaşanan çatışmalardan bir gün sonra yaptı. Bir grup göçmenin iltica taleplerini duyurmak için yaptığı barışçıl gösteride bazı göçmenlerin grup içinden ayrılarak sınırı geçmeye çalışması üzerine, Amerikan sınır güvenlik görevlileri gruba karşı göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.

Geçen ay sınıra yollanan Amerikan askerlerini ve sınır muhafızlarını öven Trump, gözyaşartıcı gaz kullanılmasına gösterilen tepkiler sonrasında gazetecilere “Her şeyden önce kullanılan gözyaşartıcı gaz diğerlerinden daha zararsız. Çok güvenli” dedi. Trump aynı zamanda göçmeler tarafından fırlatılan taş ve beton parçaları nedeniyle üç sınır muhafızının ciddi şekilde yaralandığını söyledi.