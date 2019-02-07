Yardım Kuruluşlarından Uyarı: Venezuela’da Siyasi Kriz İnsani Krizi Derinleştiriyor

Caracas’a bin kilometre mesafede Kolombiya sınırındaki Cucuta kentinde Maduro’nun muhalifleri ABD’li yetkililerle Venezuela’ya ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaç yardımını sağlayabilmek için insani yardım koridoru oluşturmak için planlar yapıyor.

Alvarado, geçen hafta ailesinin aylık gelirinin neredeyse üçte birini lateks eldiven ve şırınga gibi temel ihtiyaçları karşılamak için harcadı. Maduro hükümeti devlet hastanelerinin bu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda.

Alvarado, etrafındaki beş böbrek hastasının hastanelerdeki imkansızlıklar nedeniyle son birkaç yılda hayatlarını kaybettiklerine tanık oldu.

Böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Anahis Alvarado’nun durumu da Venezuela’nın içine düştüğü ekonomik batak derinleştikçe daha umutsuz hale geliyor.

Venezuela’da siyasi kriz derinleşirken ekonomik kriz de büyüyor. Bu sırada gıda ve ilaç tedariğinde yaşanan aksamalar hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkeye acil durum yardımı yapan kuruluşlar, çalışmalarının siyasi kriz nedeniyle aksamasından endişeli.

Yardım konvoyu sorunu kendini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaido için önemli bir sınav niteliğinde. Guaido’nun cumhurbaşkanlığını aralarında ABD’nin de olduğu 40 kadar ülke tanımıştı.

Ancak Venezuela’ya yardım ulaştırmak kolay bir görev değil.

Dışarıdan yapılacak yardımların ülkeye girişini önlemek için Maduro yönetimi Kolombiya ve Venezuela’yı birbirine bağlayan köprü üzerinde barikatlar kurmuş durumda.

Uluslararası yardım örgütleri hem Maduro hem de Guaido tarafının insani yardım konusunu siyasi silah olarak kullandığı görüşünde.

Maduro hükümeti son yıllarda 3 milyon Venezuelalı’nın yurt dışına kaçmasına neden olan insani krizin varlığını reddediyor. Ancak bir yandan da özellikle seçimler öncesinde halkın desteğini almak için gıda karnesi dağıttı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de insani krizin tırmandığı uyarısını yapan gruplar arasında. Grup Salı günü insani yardım dağıtma teklifini yineledi ancak önce siyasi taraflardan yardımın ihtiyaç halindekilere güvenle ulaşacağı sözünü vermelerini istedi.