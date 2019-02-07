Yardım Kuruluşlarından Uyarı: Venezuela’da Siyasi Kriz İnsani Krizi Derinleştiriyor

Venezuela’da siyasi kriz derinleşirken ekonomik kriz de büyüyor. Bu sırada gıda ve ilaç tedariğinde yaşanan aksamalar hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkeye acil durum yardımı yapan kuruluşlar, çalışmalarının siyasi kriz nedeniyle aksamasından endişeli.
Böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Anahis Alvarado’nun durumu da Venezuela’nın içine düştüğü ekonomik batak derinleştikçe daha umutsuz hale geliyor.
Alvarado, etrafındaki beş böbrek hastasının hastanelerdeki imkansızlıklar nedeniyle son birkaç yılda hayatlarını kaybettiklerine tanık oldu.
Başkent Caracas’ta tedavi gördüğü devlet hastanesindeki diyaliz makinelerinin yalnızca dörtte biri çalışıyor.
Alvarado, geçen hafta ailesinin aylık gelirinin neredeyse üçte birini lateks eldiven ve şırınga gibi temel ihtiyaçları karşılamak için harcadı. Maduro hükümeti devlet hastanelerinin bu ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda.
Zamanın azaldığını söyleyen Alvarado, yardım malzemelerinin bir an önce ulaşmasını diliyor.
Caracas’a bin kilometre mesafede Kolombiya sınırındaki Cucuta kentinde Maduro’nun muhalifleri ABD’li yetkililerle Venezuela’ya ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaç yardımını sağlayabilmek için insani yardım koridoru oluşturmak için planlar yapıyor.
Yardım konvoyu sorunu kendini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaido için önemli bir sınav niteliğinde. Guaido’nun cumhurbaşkanlığını aralarında ABD’nin de olduğu 40 kadar ülke tanımıştı.
Ancak Venezuela’ya yardım ulaştırmak kolay bir görev değil.
Dışarıdan yapılacak yardımların ülkeye girişini önlemek için Maduro yönetimi Kolombiya ve Venezuela’yı birbirine bağlayan köprü üzerinde barikatlar kurmuş durumda.
Uluslararası yardım örgütleri hem Maduro hem de Guaido tarafının insani yardım konusunu siyasi silah olarak kullandığı görüşünde.
Maduro hükümeti son yıllarda 3 milyon Venezuelalı’nın yurt dışına kaçmasına neden olan insani krizin varlığını reddediyor. Ancak bir yandan da özellikle seçimler öncesinde halkın desteğini almak için gıda karnesi dağıttı.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de insani krizin tırmandığı uyarısını yapan gruplar arasında. Grup Salı günü insani yardım dağıtma teklifini yineledi ancak önce siyasi taraflardan yardımın ihtiyaç halindekilere güvenle ulaşacağı sözünü vermelerini istedi.
İsviçreli yardım kuruluşu CARE’in danışmanlarından Daniel Almeida ise şu anda tarafların bir güç yarışı içinde olduklarını ancak ihtiyaç halindeki halkın yardımın nereden geldiğini önemseyecek durumda olmadığını söylüyor.
Trump yönetimi Guaido hükümetine 20 milyon dolar değerinde yardım gönderme sözü verdi. ABD daha önce de Venezuela’dan gelen mülteci akınını karşılamak zorunda kalan Güney Amerika ülkelerine 140 milyon dolardan fazla yardım yapmıştı. Kanada da Guaido’ya 53 milyon dolar yardım sözü verdi.
Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta içerisinde hazır gıda bulunan Amerikan bayraklı yüzlerce kutunun resmini Twitter’dan paylaşarak bunların yetersiz beslenen çocuklara gitmeye hazır yardım paketleri olduğunu söylemişti.
Bazı yardım örgütleri, taraflar arasında yardım konusunda yaşanan güç savaşının esas amacının Maduro’nun inatçılığını ortaya çıkartarak ülkeye insani yardım bahanesiyle askeri müdahale yapılmasının önünün açılması olmasından endişe ediyor.
Guaido, geçen haftasonu yaptığı mitingde Kolombiya sınırındaki Cacuta, Brezilya ve Karayipler’de üç yardım toplama noktası oluşturacağını ilan etmişti. Bolton ABD’nin yardım paketlerinin buna yanıt olarak hazırlandığını bildirdi.
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