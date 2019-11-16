HABER

Yardım kutusundan parayı çaldılar, ‘hayırlı cumalar’ deyip ayrıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir camide bulunan yardım kutularındaki paraları çalan hırsızlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta bir camide bulunan yardım kutularındaki paraları çalan hırsızlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlar çıkışta caminin müezzinine, ‘hocam hayırlı cumalar’ diyerek ayrıldı.
Hırsızlık olayı Cuma günü Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Camii’nde sabah saatlerinde yaşandı. Cami imam hatibi Fatih Balbaba, caminin yardım kutularını kontrol ederken kutuların kilidinin kırılıp içindeki paraların çalındığını fark etti. Olay, caminin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, camiye giren iki genç, yardım kutularını tek tek aldıktan sonra kadınların namaz kıldığı bölüme taşıdı. Daha sonra içindeki paraları alan iki kişi camiden ayrıldı. Paraları çalan iki kişinin cami çıkışında müezzine, ‘hocam hayırlı cumalar’ dediğini söyleyen Doğukent Cami İmam Hatibi Fatih Balbaba, “Sabah saat 08.25’te biz camimizin misafirhanemizde bulunuyorduk. Kendiler sabah camide kimsenin olmadığı saatte camiye girmişler. Daha sonra caminin yardım kutularını alıp kadınların namaz kıldığı bölüme geçerek kilitlerini kırmışlar. Daha sonra sandıkların içindeki paraları almışlar. Çıkışta da müezzine, ‘hocam hayırlı cumalar’ dedikten sonra camiden çıktıklarını öğrendik. Sonuçta paranın miktarı önemli değil ama paralar insanlar tarafından camimize yapılan hayır ve hasenat içindi ve bu kişiler tamamen ahlaktan, edepten yoksun kişiler” diye konuştu.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılarYavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar
Hersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladıHersek Lagünü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de operasyon! Tutuklandılar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.