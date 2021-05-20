Yardım örgütleri: Pandemi açlık sorununu derinleştirdi

Korona pandemisi dünya çapında ardında yıkımın izlerini bırakıyor. Bu süreç, varlıklı ve sosyopolitik olarak istikrarlı olan sanayileşmiş ülkeler için bile acımasız bir stres sınavı oldu. Ancak virüs, yeterli altyapı ve tıbbi olanaklara sahip olmayan "küresel güney" olarak tabir edilen Afrika, Latin Amerika ve Asya ile Orta Doğu'nun gelişmekte olan bölgelerinin yoksul ülkelerinde daha yıkıcı bir etki bıraktı.

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü Welthungerhilfe ve çocuklara yardım örgütü terre des hommes'un Berlin'de yaptığı "Kompass 2021" sunumuna pandemi damgasını vurdu. "Kalkınma Politikası Gerçekliği" isimli yıllık raporda yardım örgütleri uluslararası politikaları ve Alman kalkınma politikalarını analiz etti.

1,6 milyar çocuk etkilendi

Terre des hommes Örgütü Sözcüsü Birte Kötter konuşmasında, "Korona pandemisi nedeniyle çocukların hak edinimlerinde ciddi bir gerileme var" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, ciddi açlık içinde yaşayan çocuk sayısı 150 milyondan 725 milyona çıkmış durumda. Kötter, problemin boyutunu anlatırken, "2020 yılında her ülkede uygulanan sokağa çıkma yasakları okula giden 1,6 milyar çocuğu etkiledi. Okullara bir daha dönüp dönemeyecekleri ise bir muamma" ifadelerini kullandı. Açlık, hastalık, çocukların çalışması, çocuk evliliği, göç ve çocukların yalnızlığı gibi sorunların pandeminin sonuçları olduğunu söyleyen Kötter,"Hindistan'da, Nepal'de çocukların pandeminin sonuçlarından aşırı oranda etkilendiğini görüyoruz. Milyonlarcası açlıktan muzdarip. Sokaklarda çalışmak ya da ailelerine yardım edebilmek için dilenmek zorundalar. Projemizdeki genç insanlar, bir yıldan uzun bir süredir okula gitmediklerini ve kendileri için bir gelecek görmediklerini belirtti" söyleminde bulundu.