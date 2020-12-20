Yardım Örgütleri Salgın Gölgesinde Kışa Hazırlanıyor

Corona virüsü salgını henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Amerika’da ve dünya genelinde vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor. Soğuk havaların kapıya dayandığı Amerika’da yardım örgütleri, düşük gelirli aileleri uzun ve zor bir kışa hazırlamak için aralıksız çalışıyor.

Amerika’daki yardım örgütlerine başvuru, salgın ve ekonomik yavaşlama nedeniyle yüzde 50 artmış durumda. Örgütler, bu kış ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor.

Washington’da Salvation Army ve diğer yardım kuruluşları, nakit sıkıntısı çeken üç çocuk annesi Erika Sanchez’in temel dayanağı haline gelmiş. Sanchez, palto ve çizme almaya gücü olmadığını, bu tür ihtiyaçlarını bu kuruluşlardan temin ettiğini söyledi.

Meksika doğumlu aşçı yardımcısı Sanchez, çalıştığı restoranın Corona salgını yüzünden kapanması üzerine işsiz kalmış. Bir ofis binasında yarı-zamanlı çöp toplama işi bulmuş ancak kazancı ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.

“Eski işimde saatte 13 dolar kazanıyordum’’ diyen Sanchez, şimdi saatte 16 dolar aldığını ancak günde sadece dört saat çalıştığını belirtti.