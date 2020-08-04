Yardım Paketi İçin Görüşmeler Anlaşmazlıklara Rağmen Sürüyor

Kongre’deki Demokratlar ve Beyaz Saray arasında dördüncü Corona virüsü yardım paketi konusunda görüşmeler devam ediyor. Salı günü de sürecek temaslar öncesinde Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, taraflar arasında bir dizi konuda hala görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. Schumer, ‘‘Ancak nihayet doğru yönde ilerliyoruz’’ diye konuştu.
Schumer; Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un görüşmelerde ele alınan birçok konu üzerinde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.Schumer, ‘‘Şu an görüşmelerde iki taraf arasındaki mesafe, öncelikler ve ölçekle alakalı’’ dedi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Demokratlar’ın yeni Corona virüsü yardım paketi müzakereleri sırasında Beyaz Saray’ın dört önerisini geri çevirdiğini belirtti, ‘‘Bunlar Demokratlar… Süreçle dalga geçiyorlar. Hala onlarla temas halindeyiz. Ancak başkan bu konuda ilerlemeye hazır olduğunu açıkça belirtiyor’’ dedi.
Corona virüsü salgını nedeniyle işini kaybedenlere sağlanan işsizlik yardımları, açılabilecek davalarda iş yerlerine hukuki koruma sağlanması, okullar, yerel yönetimler ve seçim güvenliği için kaynak oluşturulması, tarafların görüş ayrılığına düştüğü ana unsurları oluşturuyor.
Schumer, paket konusunda anlaşmaya varılamamasını, Cumhuriyetçiler’in Corona virüsü salgını nedeniyle sağlık ve ekonomi alanında giderek artan zorluklara acil yanıt bulunması gerektiğini kabul etmemesine bağladı.
Senato’da çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelere katılmamayı tercih ediyor.
McConnell, Salı günü yaptığı açıklamada, Kongre’de Demokratlar ve Başkan Donald Trump yönetimi arasında uzlaşılacak bir pakete ‘‘bazı bölümleriyle sorunu olsa bile’’ destek vereceğini belirtti. McConnell, 3 Kasım başkanlık seçimlerine bu kadar yakın zamanda hiçbir anlaşmanın oybirliğiyle destek görmesine imkan olmadığını kaydetti.
Amerikan Merkez Bankası (FED) yetkilileri de Kongre’ye ve Beyaz Saray’a zor durumdaki ekonomiyi rahatlatacak adımları atmaları için çağrıda bulunuyor. Corona salgını, milyonlarca Amerikalı’nın işlerini kaybetmesine neden oldu.
Kongre, salgının ilk döneminde 3 trilyon dolarlık yardım paketini kabul etmişti. Ancak bu paketin sağladığı haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresi geçen hafta Cuma günü doldu.
Demokratlar, haftada 600 dolarlık işsizlik yardımını sürdürecek ve eyaletlerle yerel yönetimlere 1 trilyon dolara yakın destek verecek toplamda 3 trilyon dolarlık bir paket için baskı yapıyor.
Beyaz Saray ve Demokratlar arasındaki müzakerelere katılmayan Senato’daki Cumhuriyetçiler ise 1 trilyon dolarlık bir paket önerdi. Paket, haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımının 200 dolara indirilmesini öngörüyor.
Cumhuriyetçiler, haftada 600 dolarlık işsizlik yardımına eyaletlerin işsizlik yardımının da eklenmesinin, işlerini kaybedenlerin daha düşük maaşlı işlere girmek istememelerine neden olduğunu savunuyor.
Taraflar arasında ev sahiplerinin kiracıları evlerinden çıkarmasını önleyecek bir yönergenin süresinin uzatılması da tartışılıyor.