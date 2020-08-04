Yardım Paketi İçin Görüşmeler Anlaşmazlıklara Rağmen Sürüyor

Kongre’deki Demokratlar ve Beyaz Saray arasında dördüncü Corona virüsü yardım paketi konusunda görüşmeler devam ediyor. Salı günü de sürecek temaslar öncesinde Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, taraflar arasında bir dizi konuda hala görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. Schumer, ‘‘Ancak nihayet doğru yönde ilerliyoruz’’ diye konuştu.

Schumer; Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un görüşmelerde ele alınan birçok konu üzerinde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.Schumer, ‘‘Şu an görüşmelerde iki taraf arasındaki mesafe, öncelikler ve ölçekle alakalı’’ dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Demokratlar’ın yeni Corona virüsü yardım paketi müzakereleri sırasında Beyaz Saray’ın dört önerisini geri çevirdiğini belirtti, ‘‘Bunlar Demokratlar… Süreçle dalga geçiyorlar. Hala onlarla temas halindeyiz. Ancak başkan bu konuda ilerlemeye hazır olduğunu açıkça belirtiyor’’ dedi.