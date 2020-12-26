Yardım Paketi Trump’ın Kararını Bekliyor

ABD’de milyonlarca Amerikalı’ya Corona virüsü salgını sırasında ekonomik destek sağlayacak yardım paketini de içeren, hükümete bütçeden ödenek akışını devam ettirecek tasarının imzası için gözler Başkan Donald Trump’a çevrilmiş durumda. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler, Noel tatili nedeniyle Florida’da bulunan Trump’ın, hafta içinde içeriğini sert biçimde eleştirdiği, toplamda 2,3 trilyon dolarlık tasarıyı imzalayıp imzalamayacağını görmeyi bekliyor. Tasarının 892 milyar dolarlık bölümü Corona virüsü yardım paketine ayrıldı. Kongre’den geçen tasarı Washington’dan Trump’ın tatilini geçirdiği Mar-a-Lago konutuna imza için gönderildi. Trump vetoyu imzalamamakla tehdit etse de özellikle veto tehdidinde bulunmadı. Ancak aylar süren müzakerelerin ardından Kongre’nin her iki kanadından geçtikten sonra tasarıyı “utanç verici” olarak niteleyerek her iki partinin üyelerini de şaşırttı. Başkan Trump, paketin özel çıkarlar ve yabancı ülkelere yardımlar için çok fazla para ayırdığı eleştirisini dile getirirken, Amerikalılar’a yapılması öngörülen 600 dolarlık doğrudan ödemelerin miktarının da 2.000 dolara çıkarılmasını istedi. Kendi partisi olan Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleri, Demokrat Partililer’in ödeme miktarının arttırılması girişimlerine karşı çıkmıştı.

Trump eğer tasarıyı imzalamazsa Pazartesi Salı’ya bağlayan gece yarısı federal dairelere bütçeden ödenek akışını devam ettirecek harcama tasarısının süresi dolacak ve hükümet dairelerinin bir çoğu kepenk indirmek zorunda kalacak. Kongre Noel tatilini yarıda keserek Pazartesi işbaşı yapmayı planlıyor. Pazartesi günü harcama tasarısının süresini birkaç gün ya da haftalığına uzatacak geçici süreli bir tasarı oylanabilir. Temsilciler Meclisi üyeleri Pazartesi ayrıca, Trump’ın veto ettiği 740 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını oylayacak ve vetoyu boşa çıkaracak çoğunluğa ulaşmaya çalışacak. Eğer tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçerse Senato’nun da en erken Salı günü tasarıyı oylaması bekleniyor. Eğer her iki kanatta da tasarı üçte ikinin üzerinde oy alırsa başkanın vetosu aşılacak ve tasarı otomatikman yasalaşacak. 1961 yılından bu yana her yıl Kongre tarafından kabul edilen savunma tasarısı, Amerikan askerlerinin maaşlarına yapılacak zamdan, kaç gemi ya da uçak alınabileceğine ve Çin ile Rusya’ya karşı nasıl adım atılması gerektiğine ve jeopolitik tehditlerle nasıl başa çıkılacağına kadar savunmaya ilişkin tüm konularını kapsıyor. Savunma bütçe tasarıları 59 yıldır herhangi bir veto görmeden ABD Başkanları tarafından imzalanıyor.