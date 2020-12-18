Yardım Paketinde Anlaşma Hala Yok

ABD Kongresi’nde 900 milyar dolarlık yeni Corona virüsü yardım paketi üzerinde bir anlaşmaya varılması olasılığı bugün de az görülüyor. Paketin, süresi bu gece yarısı dolacak olan ve Amerikan federal dairelerine bütçe akışını devam ettirecek harcama tasarısına dahil edilmesi hedefleniyordu. Ancak hükümetin kapanmasını önlemek için üçüncü kez geçici bir tasarının kabul edilmesi, bu sayede paket üzerinde görüşmelere devam edilmesi olasılığı ağırlık kazanıyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylardır karşılıklı suçlamalar ve tıkanmalara sahne olan yeni yardım paketi sürecinde bu hafta yoğun görüşmeler yapıldı. Paket üzerinde anlaşılıp Kongre’den geçtiği takdirde, günde 3 binden fazla can alan Corona virüsü salgınına karşı ekonomiye destek için bahardan bu yana uygulamaya konan en büyük paket olacak.

20 Ocak’ta görevi devredecek olan Başkan Donald Trump’ın da desteğiyle görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği haberleri gelmişti. Ancak iki taraf arasında hala bazı ayrılıkların olduğu ve görüşmelerin hafta sonuna sarkacak gibi göründüğü belirtiliyor. Bu durumda Kongre, geçen hafta yaptığı gibi, federal dairelere bütçe akışının en azından birkaç gün daha kesilmemesi için geçici süreli bir harcama tasarısı kabul etmeye zorlanabilir.