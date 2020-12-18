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Yardım Paketinde Anlaşma Hala Yok

18.12.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Yardım Paketinde Anlaşma Hala Yok

ABD Kongresi’nde 900 milyar dolarlık yeni Corona virüsü yardım paketi üzerinde bir anlaşmaya varılması olasılığı bugün de az görülüyor. Kongre, hükümete bütçe akışının kesilmesini önlemek için üçüncü kez geçici süreli bir harcama tasarısını kabul edebilir

ABD Kongresi’nde 900 milyar dolarlık yeni Corona virüsü yardım paketi üzerinde bir anlaşmaya varılması olasılığı bugün de az görülüyor. Paketin, süresi bu gece yarısı dolacak olan ve Amerikan federal dairelerine bütçe akışını devam ettirecek harcama tasarısına dahil edilmesi hedefleniyordu. Ancak hükümetin kapanmasını önlemek için üçüncü kez geçici bir tasarının kabul edilmesi, bu sayede paket üzerinde görüşmelere devam edilmesi olasılığı ağırlık kazanıyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylardır karşılıklı suçlamalar ve tıkanmalara sahne olan yeni yardım paketi sürecinde bu hafta yoğun görüşmeler yapıldı. Paket üzerinde anlaşılıp Kongre’den geçtiği takdirde, günde 3 binden fazla can alan Corona virüsü salgınına karşı ekonomiye destek için bahardan bu yana uygulamaya konan en büyük paket olacak.

20 Ocak’ta görevi devredecek olan Başkan Donald Trump’ın da desteğiyle görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği haberleri gelmişti. Ancak iki taraf arasında hala bazı ayrılıkların olduğu ve görüşmelerin hafta sonuna sarkacak gibi göründüğü belirtiliyor. Bu durumda Kongre, geçen hafta yaptığı gibi, federal dairelere bütçe akışının en azından birkaç gün daha kesilmemesi için geçici süreli bir harcama tasarısı kabul etmeye zorlanabilir.

Görüşmelerde, Merkez Bankası acil kredi programı, evlerden zorunlu tahliyelerin nasıl idare edileceği, yoksullara gıda yardımı, yerel yönetimlerin okullar için kişisel korunma ekipmanı gibi harcamalarının karşılanması gibi konu başlıklarında görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Cumhuriyetçi McConnell iyimser

Kongre liderleri, Corona virüsü yardım paketini, 2021 yılı Eylül ayına kadar hükümetin açık kalmasını sağlayacak 1 trilyon 400 milyar dolarlık tasarıya eklemeyi planlıyor. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, görüşmelerin sürdüğünü ve verimli geçtiğini söyledi.

Büyük kapsamlı bir kurtarma paketi taslağı üzerinde Kongre’nin iki kanadı arasında, iki partili bir anlaşmanın sağlanmasının yakın olduğunu ve dün geceye göre iyimserliğinin arttığını ifade eden McConnell, Senato’nun gerekirse hafta sonunda da faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin sözcüsü Drew Hammill de Twitter’da yaptığı açıklamada, Kongre’deki Demokrat liderler Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’in Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le Perşembe geç saatlere kadar telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Hükümet kapanacak mı?

Eğer yardım paketi üzerinde bugün de anlaşmaya varılamaz ve geçici bir harcama tasarısı da geçirilemezse gece yarısından sonra federal hükümete bütçe akışı son bulacak ve ABD’de hükümet yeni bir kapanma krizine girecek. Bu olasılığı dile getiren bazı Kongre üyeleri, belirli şartların karşılanmaması halinde geçici tasarıya da destek vermeyeceklerini belirtiyor.

Örneğin Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, “Pakette tam olarak neler olduğunu bilmeden geçici harcama tasarısının kabulüne izin vermeyeceğim” dedi. Hawley, yardım paketinin Amerikalılar’a önemli miktarda doğrudan ödemeler içermesini istediğini ve Kongre liderlerinden yeterli bilginin gelmemesinden hayal kırıklığı duyduğunu kaydetti.

Hükümetin kapanması riskinin artması, iki tarafın da rızasını alan bir yardım paketinin ortaya çıkarılması üzerindeki baskıyı da arttırmış durumda. Federal dairelere bütçe akışının durması halinde, zaten işsizliğin yüksek boyutlarda olduğu ülkede binlerce kişi daha çalışamayacak ve maaş alamayacak; hizmetlerde aksamalar yaşanacak. Bu da Corona virüsü aşılarının dağıtımında da belirsizlik yaşanabileceği anlamına geliyor.

Corona virüsü yardım paketinin, Amerikalılar’ın çoğuna 600 dolar civarında bir sefere mahsus çeklerin yollanması, haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarının süresinin uzatılması, aşıların dağıtımında eyaletlere yardım sağlanması ve salgının getirdiği ekonomik zorluklarla mücadele eden küçük işletmelere destek olunması gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor.

Seçilmiş Başkan Joe Biden da paketin şu anda üzerinde anlaşılıp geçirilmesini istediğini vurgularken, 20 Ocak’ta görevi resmen devraldıktan sonra ABD halkına destek için daha fazlasını yapma sözü verdi.

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