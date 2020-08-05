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Yardım Paketinde Hafta Sonuna Kadar Uzlaşma Beklentisi

05.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

Beyaz Saray ve Kongre Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere yeni yardım paketi konusunda hafta sonuna kadar anlaşmaya varmayı hedefliyor

Yardım Paketinde Hafta Sonuna Kadar Uzlaşma Beklentisi

Beyaz Saray ve Kongre Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere yeni yardım paketi konusunda hafta sonuna kadar anlaşmaya varmayı hedefliyor. Taraflar bugün yeniden bir araya gelecek.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Salı günü 90 dakika süren görüşmelerin ardından, yardım paketine ilişkin teklife son şeklinin önümüzdeki günlerde verilmesini ve paketin Kongre’de önümüzdeki hafta oylanmasını hedeflediklerini söyledi.

Mnuchin, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu hafta başından beri üçüncü kez bir araya geliyor.

Karşılıklı tavizler

Salı günkü görüşmelerin ardından açıklama yapan Senato’daki Demokratlar’ın lideri Senatör Chuck Schumer, “Müzakerelerde her başlığın üzerinden geçerek bata çıka ilerledik. Onlar bazı tavizler verdiler, biz de bu tavizleri takdir ettik. Biz bazı tavizler verdik, karşı taraf da bizimkileri takdir etti. Hala görüş ayrılıklarını aşamadığımız çok sayıda önemli konu var, ancak bunları da aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows da Salı günkü görüşmeler için “büyük olasılıkla bugüne kadarki en verimli toplantımızdı” ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında teklif edilen yardım paketlerinin miktarı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Demokratlar 3.4 trilyon dolarlık kaynak talep ederken, Cumhuriyetçiler bu miktarın 1 trilyon dolarla sınırlı tutulmasını istiyor.

Görüşmelerde gündemde olan diğer konu başlıkları arasında, doğrudan nakit yardımı, kiralarını ödeyemeyen kiracıların tahliye edilmelerini engellemek amacıyla yardım yapılması, Posta Servisi’ne destek verilmesi ve süresi geçtiğimiz hafta dolan haftalık 600 dolarlık federal işsizlik yardımı konusunda harekete geçilmesi yer alıyor.

Cumhuriyetçi liderler, bazı konu başlıklarını kapsayan ancak bazılarına ilişkin pazarlıkların sonraya bırakılmasını öngören daha dar kapsamlı bir paketin kabul edilmesi teklifinde bulundu. Demokratlarsa bu yaklaşımı reddederek federal hükümetin karşı karşıya kalınan ekonomik zorluklar karşısında daha kapsamlı adımlar atması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray ise Demokratlar’ı Cuma günü işsizlik yardımının yedi günlüğüne uzatılmasını öngören ve taraflara görüşmeler için zaman tanımayı amaçlayan geçici tasarının kabul edilmesini engellemekle suçladı.

Demokratlarsa Senato’daki Cumhuriyetçi liderlerin yardım paketinin geçmesi için oylarına ihtiyaç duymaları sebebiyle pazarlıklarda el üstünlüğüne sahip olduklarının bilincinde.

“Cumhuriyetçiler’in önemli bir bölümüne hitap edebilecek bir paket”

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell Salı günü yaptığı açıklamada, ilk yardım paketinin Kongre tarafından hızla kabul edildiği Mart ayında olduğu gibi Cumhuriyetçiler’in tamamının desteğini alamayacağını kabul etti.

McConnell, “Cumhuriyetçi senatörler arasında tam bir mutabakat arıyorsak, bunu bulamayız. Ne yapılması gerektiği konusunda görüş ayrılıklarımız var. ABD Başkanı, ekibi ve Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluğun müzakere ettiği, iki partinin de desteklediği ve Cumhuriyetçiler’in önemli bir kısmına hitap edebilecek bir paket olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin ise Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Anlaşmaya varabilirsek daha kapsamlı bir pakete de açığız” demişti.

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