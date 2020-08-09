Yardım Paketinde Uzlaşma Yok Trump Kararname İmzalayabilir

ABD’de Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yeni yardım paketine ilişkin görüşmeler çöktü. Görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Başkan Donald Trump’ın bir dizi kararname imzalayabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray Başkan Trump’ın Washington’daki tıkanıklık sebebiyle harekete geçmek zorunda kaldığını belirterek dört farklı kararname imzalamasının beklendiği sinyalini verdi.

Beyaz Saray ve Kongre arasında yeni yardım paketiyle ilgili görüşmelerde görüş ayrılığı yaşanan en önemli konulardan biri pandemi döneminde işsiz kalanlara haftalık 600 dolar tutarında verilen federal yardımın ne kadar süre devam edeceğiydi. Trump’ın imzalayacağı kararname ile işsizlik yardımının devamının sağlanması bekleniyor. Ancak takviye federal yardımın tutarının 600 dolar olarak kalmaya devam edip etmeyeceği ya da kaynağın nereden sağlanacağı belirsiz.

Başkan Donald Trump Cuma akşamı New Jersey’deki golf kulübünde yaptığı açıklamada, ”Demokratlar bu önemli yardım paketini rehin tutmaya devam ederlerse, başkan olarak yetkimi kullanıp Amerikalılar’a ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak üzere harekete geçeceğim” demişti.