Yardım paralarından alan caminin dernek başkanı ve sayman üyeye hapis

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - KIRIKKALE'de, cuma namazı çıkışı topladıkları yardım paralarından bir kısmını aldıkları gerekçesiyle Eyüp Sultan Cami Dernek Başkanı Yaşar E. ve sayman üye Mehmet E. hakkında, imamın şikayeti üzerine kamu davası açıldı. Yardım paralarından alırken, görüntüleri kameraya yansıyan Mehmet E. ile Yaşar E.'ye, 5'er yıl hapis ve 20'şer bin lira para cezası verildi. Paralardan kendisinin de aldığı öne sürülen şikayetçi imam Sefer K. hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

Kaletepe Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'nin imamı Sefer K., Türkiye Diyanet Vakfı adına cuma namazı çıkışı cami önünde toplanan yardım paralarından aldıkları suçlamasıyla 13 Şubat'ta Eyüp Sultan Cami Dernek Başkanı Yaşar E. ve sayman üye Mehmet E'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yaşar E. ile Mehmet E. hakkında kamu davası açıldı. Savcılık iddianamesinde; yardım toplayan Mehmet E.'nin, paraların bir kısmını cebine koyarken, bir kısmını da Yaşar E.'ye verirken caminin güvenlik kameralarına görüntülerinin yansıdığı bilgisine yer verildi. Güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen görüntülerin CD'si, mahkemeye delil olarak sunuldu.

O ANLAR KAMERADA

Dava dosyasına giren CD'de Mehmet E.'nin; 28 Eylül 2018, 5 Ekim 2018, 19 Ekim 2018, 9 Kasım 2018 ve 16 Kasım 2018 tarihlerindeki toplam 28 görüntüde cami önünde toplanan yardım paralarından birçok kez aldığı görüldü. Mehmet E.'nin, ayrıca 5 Ekim 2018 tarihli görüntüde, yardım parasından Yaşar E.'ye de verdiği anlaşıldı. Savcılıktaki ifadesinde Mehmet E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, olayı gafletle gerçekleştirdiğini, kameraların çalıştığından haberinin olmadığını ve ne kadar para aldığını hatırlamadığını söyledi. Mehmet E., ayrıca Yaşar E.'nin, caminin tuvaletini temizleyen çocuğa vermek için kendisinden tutanağa geçmeden 20 lira aldığını ve geri vermediğini iddia etti.

Yaşar E. de ifadesinde, Mehmet E.'nin cuma namazından sonra toplanan paralardan aldığından haberinin olmadığını, bir kez cami tuvaletini temizleyen kişinin para istemesi üzerine kendisinden 20 lira aldığını öne sürdü.

'KURUŞ ALMADIM'

Kırıkkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklardan Mehmet E., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, "Yardım amaçlı toplanan paralardan 1 kuruş bile almadım. Yalnız bir keresinde dernek başkanımız diğer sanık tuvaletçi çocuğa para vermek için yardım paralarından 20 lira para istedi onu verdim. Bunun dışındaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet E.'den 20 lira aldığını doğrulayan Yaşar E. ise bu olaydan önce tapu masrafları için Mehmet E.'ye 500 lira verdiğini öne sürerek, "Eğer bunun karşılığında 20 lira almam suç ise bu suçu kabul ediyorum. Ayrıca müşteki ile aramızda kendisini müftülüğe şikâyet etmem dolayısıyla husumet vardır. Bu nedenle bize böyle bir suç yüklemektedir" diye konuştu.

İMAMI SUÇLADI

Mehmet E., yardım paralarından aldıkları gerekçesiyle kendilerini şikayet eden imam Sefer K.'nin de suça ortak olduğunu öne sürdü. Mehmet E., "Para topladığımız süre içinde çocuklarına tatlı, çikolata, oyuncak gibi sebeplerle benden para istedi. Ben de 300, 500, 120 lira internet parası olarak verdim. İstediği için verdim, tutanağı imzalamadı. Toplanan yardım paraları, katılanın odasında sayıldığı için bizi tutanağı imzalamamakla tehdit ediyordu. Bu nedenle tutanağı imzalamasını sağlamak amacıyla veriyordum. Zaten yardım paralarından aldığım paralar bu kadardı. Bunu da katılana verdim. Tekrar isteyince vermediğim için bu şekilde bana komplo hazırladı" dedi.

5'ER YIL HAPİS, 20'ŞER BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Mehmet E. ve Yaşar E.'ye, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 5'er yıl hapis ve 20'şer bin lira adli para cezası verdi. Gerekçeli kararda; sanıkların halktan topladıkları, yardım paralarından zimmetlerine geçirdiklerinin bir bölümünün tespit edildiği, bir bölümünün ise tespitinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Mehmet E.'nin iddiaları nedeniyle cami imamı Sefer K. hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.