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Yardım vakfı gönüllüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:24 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada, bir yardım vakfı görevlisi hayatını kaybetti.Suriye’nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada, bir yardım vakfı görevlisi hayatını kaybetti.
Suriye’nin Halep iline bağlı Aktarin kasabasında bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi Suriye vatandaşı Yusuf El-Ömer’in de bulunduğu belirtildi. Savaş mağdurlarının refahı için çalışan El-Ömer’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1997 yılında Suriye’nin Halep iline bağlı Tel Rıfat kasabasında dünyaya gelen Yusuf El-Ömer’in 2012 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfının Fırat Kalkanı bölgesindeki faaliyetlerini koordine ettiği Babusselam Ofisi’nde çalıştığı öğrenildi.

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