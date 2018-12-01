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Yardıma gelen ekiplere ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 22:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Yardıma gelen ekiplere ateş açtı

Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Aytekin E. ihbar üzerine eve gelen polis, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla açarken, şans eseri yaralanan olmadı. Aytekin E. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kapıyı açan olmayınca, itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada Aytekin E., evin mutfak penceresinden tabancayla kapı önündeki ekiplere doğru 3 el ateş etti. Kapı önünde bulunanlardan şans eseri yaralanmadı. Ateş edilmesi üzerine evin etrafında operasyon başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede Aytekin E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan Aytekin E., Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme yaptı. Aytekin E.'nin neden ateş ettiği yönünde ise bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yardıma gelen ekiplere ateş açtıYardıma gelen ekiplere ateş açtı

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