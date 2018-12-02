Yardıma gelenlere ateş açtı, 'Uyuşturucu etkisindeydim' dedi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tek katlı evde yalnız yaşayan Aytekin E., sağlığından endişe ettiklerini söyleyen yakınlarının ihbarıyla gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla ateş açtı. Yaralanan olmazken, etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Aytekin E., kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu söyledi. Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmak için çalışma yaptığı sırada, Aytekin E. evin mutfak penceresinden tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken, polis tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Aytekin E., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki Aytekin E.'nin ifadesinde, "Olay sırasında uyuşturucu madde kullanmıştım. Onun etkisindeydim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aytekin E. adliyeye sevk edildi.

