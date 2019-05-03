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Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesinde trenin altında kalanı şahıs hayatını kaybetti. Kimliği tespit edilen 49 yaşındaki adamın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Divriği ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Yunus Barha (49), Divriği istasyonuna 1 kilometre uzaklıkta Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi’nin altında kalarak hayatını kaybetti.

Barha’nın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, olayın kaza mı intihar mı olduğunun tespiti için inceleme başlatıldı.
Olay yerinde savcının incelemeleri nedeniyle tren seferi durdu. (İHA)
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intihar tren ölüm Sivas

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