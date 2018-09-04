HABER

Yardıma giden sağlık ekipleri darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 02:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 112 acil servis ekibinde görev yapan 2 kişi, olay yerine geç geldikleri iddiasıyla bir grup hasta yakını tarafından bıçakla ve darbedilerek yaralandı

Şanlıurfa'da 112 acil servis ekibinde görev yapan 2 kişi, olay yerine geç geldikleri iddiasıyla bir grup hasta yakını tarafından bıçakla ve darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir evde tansiyon hastasının fenalaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep edildi.

Belirlenen adrese gelen 112 acil servis çalışanlarına, geç kaldıkları gerekçesiyle bina önünde bekleyen bir grup hasta yakını tepki gösterdi.

Çıkan tartışmasının büyümesi üzerine acil tıp teknisyeni Hüseyin Yıldırım kalçasından bıçaklandı, ambulans şoförü Fırat Ataş ise darbedildi.

Olayın 112 acil komuta merkezine bildirilmesi üzerine yaralanan Yıldırım ile Ataş, başka bir ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden rapor alan sağlık çalışanları, şüpheliler hakkında polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'İnegöl Hasanpaşa Deresi'nde 'toplu balık ölümü'
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyorSuriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp iddia sağlık çalışanı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.