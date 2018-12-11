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Yardıma gittiği kazazedeler tarafından bacağından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 08:36 | Son Güncelleme

ADANA'da TIR şoförü Hakan T., yardım etmek için durduğu kaza yapan otomobildeki kişiler tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Yardıma gittiği kazazedeler tarafından bacağından vuruldu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da TIR şoförü Hakan T., yardım etmek için durduğu kaza yapan otomobildeki kişiler tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Aracına binip tedavi için hastaneye giden Hakan T.'nin ifadesi doğrultusunuda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Kasım Ener Bulvarı çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki şarampole düştü. Otomobilin kaza yaptığı gören Hakan T., eşi ve çocuğunun da bulunduğu kullandığı 06 GB 4235 plakalı TIR'ı durdurdu. Yaralılar olabileceğini düşünen Hakan T., yardım için otomobilin yanına gitti. Ancak kazadan yara almadan kurtulan araçtakiler, Hakan T.'ye tepki gösterdi. Hakan T., tekrar aracına dönerken, otomobilde bulunan kişilerden biri, kendisine ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan T., TIR'a binerek Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Hakan T.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, olayın ardından şüphelilerin, otomobili terk edip bölgeden ayrıldığını belirledi. Yapılan araştırmayla şüphelilerden tabancayı kullandığı tespit edilen A.Ç. Tellidere Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişi ise Huzurevleri Mahallesi'nde yakalandı.
Otomobil otoparka çekilirken, şüpheliler polis merkezlerine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yardıma gittiği kazazedeler tarafından bacağından vuruldu

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