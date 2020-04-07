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Yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta koronavirüs nedeniyle yardıma muhtaç aileler için oluşturulan erzak dolabı Merkez il ve ilçelerdeki vatandaşların yardımlaşma örneği gösteriyor. Geçirdiğimiz zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin, market önüne konulan erzak dolabı ile birtakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaçlanıyor.

Yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu

Elvanpazarcık beldesinde vatandaşlar yardımı muhtaç kişiler için market önüne erzak dolabı oluşturdu. Dolabın üzerine ise ’İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun’ notu koyuldu. Market önüne oluşturulan erzak dolabına yediden yetmişe herkes destek veriyor. Bu sayede yardıma muhtaç kişiler buradan kumanya ihtiyacını karşılıyor.

Vatandaşlar amaçlarının yardımlaşmak olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz korona virüs salgını ile canla başla mücadele veriyor. Bizlerde en azından kendi beldemizde yaşayan yardıma muhtaç aileler için böyle birşey düşündük.Halkımızda büyük ilgi gösteriyor. İnşallah bu dolap hiç boş kalmayacak. İhtiyacı olan burada istediğini alacak. Gün birlik günü" dediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
erzak dolabı Zonguldak

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