Yardıma muhtaç ailelere giden kömürleri değiştiren şüpheliler adliyede

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK ve Düzce'de, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürü kalitesiz olanla değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan dağıtım firmasının 3 yetkilisi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürü değiştirdikleri tespit edilirken, miktarın artabileceği belirlendi.

Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TTK'nın yardıma muhtaç ailelere gönderdiği kömürlerin kalitesiz olduğu şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dağıtım ihalesini alan firmanın kömürleri kalitesiz olanlarla değiştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin TTK kömürlerini ise başkalarına para karşılığı sattığı belirlendi. Ocak ayından bugüne kadar yapılan araştırmalarda, kalitesiz kömürlerin Zonguldak ve ilçeleri ile Düzce ve ilçelerinde binlerce aileye dağıtıldığı saptandı. Bu yöntemle 4 bin 500 ton kömürün değiştirildiğini, miktarın devam eden araştırmalar sonunda daha da artabileceği bildirildi.

Polis, 18 kişinin mağdur olarak ifadesini aldıktan sonra dün O.K., N.Y., T.E. ve N.A.'yı gözaltına aldı. N.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen delil ve kömür numuneleri de adliyeye götürüldü.