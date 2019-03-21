Okuldan arta kalan zamanlarında derneğin diğer görevlileri ile çalışmalar yürüten Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu söyledi.

- "Geceleri rahat uyuyamıyorum"

Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Değer, "Onların oyuncakları, yatacak yerleri veya yiyecek ekmekleri olmuyor. O hallerini görünce geceleri rahat uyuyamıyorum. Yetişkin insanlar hayatını bir şekilde sürdürebiliyor ama ayağında ayakkabısı bulunmayan, bir tane bile oyuncağı olmayan çocuklar için hayat daha zor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir"

Yoksul ailelerin yardımına koşarken tarif edilmez mutluluklar yaşadığını aktaran Değer, şöyle konuştu:

"Evine birkaç defa gittiğim çocuklar beni görünce koşarak yanıma gelip sarılıyor. Giderken de öpüp uğurluyorlar. O çocuklar beni gördüğünde kendisine iyilik getireceğimi biliyor. İnsanlarla ilişkilerimi de geliştirmeye çalışıyorum. Empati kurarak onları daha iyi anlamaya çalışıyorum. Benim gibi üniversitede okuyan arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum; hayat sadece sizin çevrenizde yaşananlardan ibaret değil, sizi mutlu etmeyen küçük şeyler, ihtiyacı olan çocukları dünyalar kadar sevindiriyor. Haftada ya da ayda bir kere bile olsa onları sevindirebilirsiniz. Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir ki."