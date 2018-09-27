Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, barakada yaşayan ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Türel, Kemer ilçesi Beycik Mahallesi'nde 4 çocuğuyla barakada yaşayan Reşit (48) ve Bircan Solumaz (36) çiftini ziyaret etti. Yardım kolisi götürülen evde, Türel çiftle yakından ilgilendi.

Ebru Türel, burada yaptığı açıklamada, belediye başkanının eşi olarak şehirdeki bütün sosyal projeler kapsamında elinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımda bulunduğunu, çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Türel, belediye aracılığıyla yardıma muhtaç aileden haberdar olduğunu dile getirdi.

Baba Reşit Solumaz'ın iş kazası geçirdiği için devletin bağladığı 590 lira maaşla ailesine bakmaya çalıştığını anlatan Ebru Türel, şunları kaydetti:

"Ben modern bir Robin Hood gibiyim aslında. Burada yardıma muhtaçlarla hayırseverleri buluşturuyorum. Baraka evin banyo ve tuvaleti dahi yok. Konuyla ilgili yardımseverlerle iletişime geçildi. Aileye bir prefabrik ev yapma konusunda anlaştık. Ailenin ev eşyası ihtiyacı karşılanacak. Burada her şeyden önce çocukları düşünüyoruz. Çünkü böyle bir ortamda yetişmesi, onların gelecekle ilgili düşüncelerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle özellikle çocukların yaşayacağı daha mutlu, huzurlu ve temiz bir ortamda yaşamalarını arzu ediyoruz."

Reşit Solumaz ise inşaatta geçirdiği kaza nedeniyle çalışamadığını, devletten yardım aldığını ifade etti.

Çocuklarına bakamaz duruma geldiğini belirten Solumaz, "Çocuklarım öğrenci ve onların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldim. Bize yardım eli uzatan herkese teşekkür ederiz." dedi.

