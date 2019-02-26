Yardımcıların çaresizliği

Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan yardım kuruluşları büyük güçlüklerle karşılaşıyor.Yemen’in acilen yardıma ihtiyacı var. Uluslararası yardım kuruluşlarının Cenevre’deki Birleşmiş Milletler yardım konferansı öncesinde yaptıkları ortak açıklamada "çağımızın en büyük insani felaketine” çözüm bulunabilmesi için mali ve siyasi desteğin esirgenmemesi istendi. Ülke nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 24 milyon Yemenli dış yardıma muhtaç duruma düştü. Uluslararası yardım seferberliğine rağmen gıda maddesi sıkıntısı giderek artıyor.

Dört yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen içler acısı durumda. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Yemen’in altyapısının tamamen tahrip olduğunu ve 14 milyon Yemenlinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını duyurdu.

13 milyon Yemenli ne içecek su ne de hastalıklardan korunabileceği sıhhi tesisat bulabiliyor. Bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. 2017 sonu itibarıyla koleraya yakalanan Yemenlilerin sayısı bir milyonu aşmıştı.

Açlık, krizi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre bu yıl 20 milyon Yemenli dışardan gıda yardımı gelmediği takdirde karnını doyuramayacak. 14 milyon Yemenlinin acilen gıda maddesine ihtiyacı olduğuna da Birleşmiş Milletler raporunda yer veriliyor. Açlıktan en çok ise çocuklar etkileniyor. En az iki milyon Yemenli çocuğun yetersiz beslenme yüzünden hastalandığı bildiriliyor.