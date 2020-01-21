Yardımeli Derneği yetkililerinden Somali ziyareti

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman ve Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut, faaliyetlerini yerinde izlemek ve istişarelerde bulunmak üzere Somali'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre dernek yetkilileri, Somali'de kardeş aileleri, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı, TİKA Koordinatörlüğünü, Maarif Vakfı Yönetimini ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

2016 yılında aktif hizmete açılan Yardımeli Somali Hastanesi, donanım ve tıbbi cihaz, doktor ve sağlık personeli bakımından Mogadişu'da hizmet eden 2 hastaneden biri. 100 yataklı, 2 ameliyathanesi olan, laboratuvar ve eczane bulunan hastanede 182 kişilik personelle hizmet veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman, "Hamdolsun 2010 yılında geldiğimiz ve gördüğümüz Somali ile bugünkü Somali arasında çok fark var. Yapılan çalışmaların ve yardımların amacına ulaştığını görmek bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.