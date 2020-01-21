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  4. Yardımeli Derneği yetkililerinden Somali ziyareti

Yardımeli Derneği yetkililerinden Somali ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yardımeli Derneği yetkililerinden Somali ziyareti

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman ve Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut, faaliyetlerini yerinde izlemek ve istişarelerde bulunmak üzere Somali'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre dernek yetkilileri, Somali'de kardeş aileleri, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı, TİKA Koordinatörlüğünü, Maarif Vakfı Yönetimini ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

2016 yılında aktif hizmete açılan Yardımeli Somali Hastanesi, donanım ve tıbbi cihaz, doktor ve sağlık personeli bakımından Mogadişu'da hizmet eden 2 hastaneden biri. 100 yataklı, 2 ameliyathanesi olan, laboratuvar ve eczane bulunan hastanede 182 kişilik personelle hizmet veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman, "Hamdolsun 2010 yılında geldiğimiz ve gördüğümüz Somali ile bugünkü Somali arasında çok fark var. Yapılan çalışmaların ve yardımların amacına ulaştığını görmek bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

Danışman, dernek olarak, ilk günden itibaren çalışmaların aksatılmadan devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gıda, eğitim, sağlık, yetim destekleri, temiz içme suyu imkanı, küçük çaplı mikro finans projeleri ile Somalili kardeşlerimizin hep yanlarında olduk. Hastanemiz Somali'nin tamamı için bir umut yeri olmuş adeta. Ülkenin farklı bölgelerinden hastalar gelmekte tedavileri yapılmaktadır. Temizlik, hijyen, insan onuru, merhamet, kalite ve fedakarlık ilkelerimizi, hastane personeline sürekli hatırlatma ve takip etmekteyiz. Sadece 2019 yılı içerisinde 65 bin 893 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. 426 bin 225 laboratuvar tetkiki sonuçlanmış, 5 bin 460 doğan çocuk dünyaya gelmiş, 1396 ameliyat gerçekleştirilmiş, 8 bin 215 çocuğa aşı tedavisi uygulanmıştır. İhtiyaç sahibi hastalardan ücret alınmadan, oluşturulan bir fondan tedavileri yapılmaktadır."

Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut ise Somali halkının mağdur ve muhtaç durumda olduğunu anlatarak, " Bizleri çok seviyorlar ve yakın ilgi gösteriyorlar. İlk günden itibaren Yardımeli ofisinde görevli koordinatörlerimiz aracılığıyla insani yardım faaliyetlerimiz hiç hız kesmedi. Burada yapılan çalışmaları ve Somali halkının şükran dolu ifadelerini gördükçe, bizler de tüm hayır sahiplerine ve emeği geçenlere, onlar adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Somali Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut

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