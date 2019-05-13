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Yardımeli Derneğinden Suriye'ye un yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Dernek tarafından temin edilen 185 ton un yüklü 7 tırlık yardım konvoyu, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi

Yardımeli Derneğince temin edilen 185 ton un, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Ankara şubesi tarafından temin edilen 185 ton un yüklü 7 tırlık yardım konvoyunun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçtiği belirtildi.

Yardım konvoyunun, Yardımeli Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, Genel Koordinatör Osman İlhan, Ankara Temsilcisi Nuri Bahar, Hatay Temsilcisi İdris Alp’in katılımları ve dualarıyla uğurlandığı ifade edilen açıklamada, yardımların Türk Kızılay aracılığıyla İdlib ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde fırınlara verileceği ve ekmek olarak iftar ve sahur sofralarına ulaştırılacağı kaydedildi.

Ekmeklerin öncelikle yetimi bulunan ailelere ve yaşlılara ulaştırılacağı vurgulanan açıklamada, ramazan ayının başında da Hatay'da yaşayan Suriyelilere 3 tır un yardımında bulunulduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye yardım Yardımeli derneği

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