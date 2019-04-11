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Yardımeli Derneğinden Yemenli mültecilere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Yardımeli Derneğinden Yemenli mültecilere gıda yardımı

SANA (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de yer alan mülteci kamplarında 500 gıda paketi dağıttı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'deki Mülteci Kampları Yönetim Birimi Müdürü Abdu Muhzeb, Yardımeli Derneği'nin, Ammar bin Yasir ve Zehra Halil kamplarındaki sığınmacılara 500 gıda paketi dağıttığını belirtti.

Gıda paketlerinin Yemenli sığınmacıların sıkıntılarını hafifleteceğini söyleyen Muhzeb, derneğin çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi.

Muhzeb, çeşitli vilayetlerden Aden'e göç eden ailelerin sayısının 12 bine ulaştığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Aden mültecilere insani yardım Yardımeli Yemen

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