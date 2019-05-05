"Yardımeli Gazze Ofisini vurmanız, bizi yolumuzdan alıkoyamayacak"

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, "Yardımeli Gazze Ofisini alçakça füzelerle vurmanız, yerle bir etmeniz dahi, bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Saldırı, mağdur ve mazlum Gazzeli kardeşlerimize yapacağımız insani yardımları engellemeye yaramayacak ve engelleyemeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Danışman, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, bir siyonist işgal devleti olarak Gazze'yi 11 yıldır abluka ve ambargo altında tutup zulüm uyguladığını belirterek, ramazan arefesinde uçak ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırıların, çalışmalarına hiçbir şekilde engel olmayacağını ifade etti.

Saldırılarda masum, savunmasız sivil halkın hedef alındığı gibi Gazze'deki zor şartları dünya kamuoyunun bilgisine sunan Anadolu Ajansının Gazze ofisinin de bulunduğu binanın bombalanarak yerle bir edildiğini hatırlatan Danışman, bu saldırıdan 2 saat sonra, Yardımeli Gazze ofisinin de füzelerin hedefi olduğunu vurguladı.

Danışman, şöyle devam etti:

"Yardımeli Gazze Ofisini alçakça füzelerle vurmanız, yerle bir etmeniz dahi, bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Saldırı, mağdur ve mazlum Gazzeli kardeşlerimize yapacağımız insani yardımları engellemeye yaramayacak ve engelleyemeyeceksiniz. Tüm imkanlarımızla ve gücümüzün tamamını da seferber ederek, zulmün ve zalimin karşısında, mağdur, muhtaç ve mazlumlara insani yardım yapmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Yardımeli Gazze ofisinin olduğu binayı bombalarla yıktınız lakin şu iyi bilinmelidir ki, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin ve gönül köprülerimizin daha güçlü inşa edilmesine vesile oldunuz. Gazze'deki yetimlere şehit ailelerine, mağdur ve muhtaçlara, engellilere yaptığımız yardım ve destekler, Kardeş Aile Projesini daha da güçlendirecek, Gazzeli kardeşlerimizle aramızdaki dayanışma ve yardımlaşmaya yönelik insani yardım faaliyetlerimiz artarak devam edecektir."