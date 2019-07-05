HABER

Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Dernek, Türkiye ve 35 ülkede kurban kesim ve meyve fidanı dikim organizasyonunu bu yıl da sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği'nin, Türkiye ve 35 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında "1 kurban, 1 fidan" kampanyasını bu yıl da devam ettireceği bildirildi.

Yardımeli Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, bağışçılar, derneğin geçen yıl başlattığı kampanya çerçevesinde, bu yıl da kurban bağış bedeline 25 lira ekleyerek meyve ağacı fidesi kampanyasına katılabilecek.

İslami usullere göre kesilip dağıtılacak kurbanların bağışı konusunda bağışçılar SMS ile bilgilendirilecek ve kurban kesilme videosu da internet üzerinden izlenebilecek. Kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, su kuyusu açılan köy ve bölgelerde, belirlenen yerlerde meyve ağaçlarının dikimi yapılacak.

Ağaçların bakımı, dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık ile beraber yürütülüp uygun şekilde takip edilecek.

Kurban bağışı bedeli Asya ve Afrika ülkeleri için 650, Türkiye ve Balkanlar için 950, Filistin ve Gazze için ise bin 500 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet TöreniMSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni
MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet TöreniMSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi" Mezuniyet Töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 kurban 1 fidan dernek kurban Yardımeli

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

En güzel resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

İYİ Partili Ağıralioğlu'dan HDP açıklaması

HDP'nin o sözlerine İYİ Parti'den yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.