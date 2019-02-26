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Yardımeli'nden Yemen'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yemen'de devam eden iç savaşın neden olduğu açlık ve yoklukla mücadele edenlere, insani yardım malzemeleri ve gıda yardımları ulaştırmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Yemen'de devam eden iç savaşın neden olduğu açlık ve yoklukla mücadele eden insanlara, insani yardım malzemeleri ve gıda yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, deniz ticareti ve enerji hatları bakımından stratejik bir nokta olan Yemen'in, Arap Baharı ile birlikte bölgede yükselen gerginliğin önemli yerlerinden biri olduğu belirtildi.

Yemen'de devam eden iç savaş ve kargaşa sonucu, ülkenin alt yapısının tamamen harap olduğu ifade edilen açıklamada, açlık ve salgın hastalıkların artarak, ciddi boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, bombalardan ve çatışmalardan hayatını kurtaran binlerce insanın, açlıktan ve salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bölgede kolera, difteri gibi salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının da gün geçtikçe arttığına dikkati çekildi.

Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölen çocukların sayısının gün geçtikçe attığı aktarılan açıklamada, Yardımeli ekiplerinin, açlıkla karşı karşıya kalan bölgelerdeki insanlara ulaşarak, gıda paketlerini dağıtmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yardımların farklı bölgelerdeki mağdur halka birebir ulaşarak, dernek görevlilerince teslim edildiği ve derneğin Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardım ve desteğe devam ettiği dile getirildi.

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Yardımeli derneği

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