Yardımına askeri helikopter yetişti

Beytüşşebap’ta kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, askeri helikopterle Şırnak’a götürüldü.Şırnak’a bağlı Beytüşşebap’ta kayalıklardan düşerek yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterle Şırnak’a tahliye edildi.
YORUM YAP0
Beytüşşebap’ta kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, askeri helikopterle Şırnak’a götürüldü.
Şırnak’a bağlı Beytüşşebap’ta kayalıklardan düşerek yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterle Şırnak’a tahliye edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum