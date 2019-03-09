CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "İhtiyaçlı insanlara yardım yapılması hem dinimiz gereğidir, hem belediyelerin görevidir. Yardımlar devam edecek." dedi.

Yavaş, partisinin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı ve halka hitap etti.

Sincan'ın yıllardır hiçbir sorununun çözülmediğini iddia eden Yavaş, "'Üçlü olsun güçlü olsun' diyorlar ama 'nasıl olsa onlar bize oy veriyorlar' diye sorunlarını çözmüyorlar. Sincan'ın ulaşım sorunu çözülmemiş. Her yere fabrika, yüksek okul açılıyor Sincan'da bu da yok." diye konuştu.

Yavaş, adaylığı açıklandıktan sonra Ankara'nın sorunlarını Ankaralılara sorduklarını ve '100 günde 100 proje' diye projelerini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Bu projelerin tamamını gerçekleştireceklerini savunan Yavaş, harcadıkları her kuruşun hesabını vereceklerini anlattı.

- "Ankara'nın ekonomisini canlandıracak projeler yapacağız"

Seçimden sonra organize sanayi bölgesine ulaşımı kolaylaştıracakları vaadinde bulunan Yavaş, Ankara’nın ekonomisini canlandıracak projeler yapacaklarını vurguladı. Yavaş, yapacakları ilk işler arasında yarım kalan fuarı tamamlamak oldugunu dile getirerek, "Bitirdiğimiz zaman Ankaralı sanayicimiz mallarını orada yurt dışına satacak, sattıkça daha çok üretecek. Daha çok üretmek için de işçilere ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.