Yardımlar Geri Dönse de Yemen'de İnsani Kriz Devam Ediyor

Husi isyancıların ele geçirdikleri gıda yardımını yeniden satarak gelir elde ettikleri iddialarının yanı sıra, Suudi Arabistan’ın sivillerin de bulunduğu bölgelere düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yardımların önünün kesiliyor olması DGP’nin yardımları bir süre durdurma karar almasının başlıca nedenlerinden.

Hedeflenen noktalara ulaşmadığı gerekçesiyle yardımları Haziran ayında durduran DGP, başkent Sana’ya yeniden yardım göndermeye gelecek hafta başlanacağını açıkladı. Ancak krizde gelinen noktada bu yardımların da yeterli olmayacağı öngörülüyor.

İç savaşın neden olduğu açlıkla mücadele edilen Yemen’deki insani kriz, Dünya Gıda Programı’nın yardımları askıya almasıyla daha da derinleşti.

“Artıklarla idare ediyoruz”

Diğer taraftan savaşın neden olduğu yıkım nedeniyle yiyecek üretiminin de ciddi oranda zorlaştığı Yemen’de, hem hava saldırıları hem de karadaki çatışmalar nedeniyle ilgili noktalara ulaştırılamayan mevcut yardım paketlerinin de çürüdüğü belirtiliyor.

DGP direktörü David Beasley, geçen yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada da buna dikkat çekerek, “Gıda yardımının yolundan saptırılıp yanlış insanlara ulaştırıldığı yönünde oldukça ciddi kanıtlar var” demişti. Beasley ayrıca başkentte yaşayanların yaklaşık yüzde 60’ına bu yardımların ulaştırılmadığını söylemişti.

VOA’e konuşan Sanalı baba Muhammed Qaid, kendisi gibi binlerce Yemenli’nin sadece insani yardımla hayatta kalabildiğini, bunun da kesilmesiyle beraber restoranlardaki artıklarla beslenmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak yedi çocuk babası olan Qaid’in ülkedeki mevcut koşullar altında seçenekleri yok denecek kadar az.

Birleşmiş Milletler’in dünyada şu an süregelen en büyük insani kriz olarak yorumladığı Yemen’deki kriz yaklaşık 13 milyon Yemenli’yi açlıktan ölme riskiyle burun buruna getirmiş durumda.