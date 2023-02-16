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Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! Gaziantep’te akılalmaz görüntüler: ‘Seni gömerim buraya’

16.02.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te yardım malzemelerinin bir depoya istiflendiğinin ortaya çıktığı görüntüler akıllara durgunluk verdi. Su, bebek bezi, ıslak mendil, kefen gibi yardım malzemelerinden oluşan mallara el koyan grup ile olay yerine gelen ekipler arasında gerginlik de yaşandı. Yardımları depoya sakladıkları tespit edilen kişiler ‘Seni gömerim burada’ gibi sözlerle ekiplere saldırdı! İşte sosyal medyada ortaya çıkan ve büyük tepki çeken o görüntüler…

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir grup depremzedelere gelen yardım malzemelerini bir fabrikanın deposuna koydu. Su, bebek bezi, ıslak mendil, kefen gibi yardım malzemelerinden oluşan malları depoya sakladıkları tespit edilen kişilerin utanmadan bir de üste çıkmaya kalkmaları ise pes dedirtti.

Sosyal medyada yayınlanan depoya baskın anlarında çekilen görüntülerde malların nasıl istiflendiği gözler önüne serilirken görüntüleri çeken kişinin anlattıkları ise dikkat çekti. Görüntülerde depodaki malları anlatan bir kişi “Şu an bir depoya baskına geldik. Gördüğünüz gibi bebek bezleri, ıslak mendiller, sular, kefenler buraya istiflenmiş. Hatta deponun önünde bir tane grayder var. İçinde forklift var. Şu an depoyu boşaltıyoruz. 15 – 20 ton kefen var. Biz bu kefenleri Elbistan’a göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

İhbar alan polis depoya baskın yaptı, stokçular ise ‘biz dağıtıyoruz’ diyerek kendini savunsa da ekipler tüm yardım malzemelerine el koydu. Depoya istiflenen tonlarca yardım malzemesi tırlara yüklenip ihtiyaç sahiplerine gönderilirken olay yerinde bir anda tansiyon da yükseldi ve kavga çıktı.

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Olay yerinde bulunan ve yardım malzemelerini istiflediği anlaşılan bazı kişileri görevlilere ‘Kimsin sen!’ diye çıkışınca gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında görevli personel ile malları istifleyen kişiler arasında şu şekilde bir diyalog yaşandı:

  • Kimsin sen!

  • Ben sana birazdan kim olduğumu gösteririm de cenazemiz var.

  • Gösteremezsin, gösteremezsin. Adana’dan özel geldi.

  • Bak ben alıyorum, gel al! İndirsene malı aşağıya!

  • İşine bak sen! Seni gömerim burada.

  • Nereye gömüyorsun lan!

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Görüntülerin bir başka bölümünde ise depoda istiflenen yardım malzemelerini savunan yaşlı bir adam ile görevliler arasında şu şekilde bir konuşma geçti:

  • Benim cenazem var. Benim 20 dairem yıkılmış. Ben ölmüşüm, enkaz altından çıkmışım. Tamam uzatmayın dedim, yani ne oluyor. Biz de dağıtıveriyoruz.

  • Kardeşim öyle bir dağıtma olayı yok ya. Kurban olduğum! Ben şimdi dışarıdan geldim. Kimse yok burada. Geldim buraya dedim ki bu mal buraya inmiş. Deli gibi bez lazım, bez!

  • Zaten bize lazım değil.

  • Tamam o zaman sen de bize dua et dayı, biz senin yerine dağıtıyoruz.
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deprem Gaziantep kavga depo yardım

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