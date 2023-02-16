Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! Gaziantep’te akılalmaz görüntüler: ‘Seni gömerim buraya’

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir grup depremzedelere gelen yardım malzemelerini bir fabrikanın deposuna koydu. Su, bebek bezi, ıslak mendil, kefen gibi yardım malzemelerinden oluşan malları depoya sakladıkları tespit edilen kişilerin utanmadan bir de üste çıkmaya kalkmaları ise pes dedirtti.

Sosyal medyada yayınlanan depoya baskın anlarında çekilen görüntülerde malların nasıl istiflendiği gözler önüne serilirken görüntüleri çeken kişinin anlattıkları ise dikkat çekti. Görüntülerde depodaki malları anlatan bir kişi “Şu an bir depoya baskına geldik. Gördüğünüz gibi bebek bezleri, ıslak mendiller, sular, kefenler buraya istiflenmiş. Hatta deponun önünde bir tane grayder var. İçinde forklift var. Şu an depoyu boşaltıyoruz. 15 – 20 ton kefen var. Biz bu kefenleri Elbistan’a göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

İhbar alan polis depoya baskın yaptı, stokçular ise ‘biz dağıtıyoruz’ diyerek kendini savunsa da ekipler tüm yardım malzemelerine el koydu. Depoya istiflenen tonlarca yardım malzemesi tırlara yüklenip ihtiyaç sahiplerine gönderilirken olay yerinde bir anda tansiyon da yükseldi ve kavga çıktı.

Olay yerinde bulunan ve yardım malzemelerini istiflediği anlaşılan bazı kişileri görevlilere ‘Kimsin sen!’ diye çıkışınca gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında görevli personel ile malları istifleyen kişiler arasında şu şekilde bir diyalog yaşandı:

Kimsin sen!

Ben sana birazdan kim olduğumu gösteririm de cenazemiz var.

Gösteremezsin, gösteremezsin. Adana’dan özel geldi.

Bak ben alıyorum, gel al! İndirsene malı aşağıya!

İşine bak sen! Seni gömerim burada.

Nereye gömüyorsun lan!

Görüntülerin bir başka bölümünde ise depoda istiflenen yardım malzemelerini savunan yaşlı bir adam ile görevliler arasında şu şekilde bir konuşma geçti: