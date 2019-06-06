HABER

Yardımsever dede ve torununun sosyal medya hesabını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Bugüne kadar topladıkları mavi kapaklarla edindikleri 250 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dede ve torunun 77 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabı çalındı - Dede Halit Aydoğan: - "Bizim değil, Türkiye'nin hesabını çaldın çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin her ilinden kapak geliyor" - Torun Melike Sarıtaş: - "Hesabımızı çalanlar bizden para talep ediyor, yardımseverlerden para talep ediyor. Biz bugüne kadar kimseden para talep etmedik. İtibar edilmesin"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 12 yıl önce başladıkları mavi kapak kampanyasıyla bugüne kadar yaklaşık 250 bedensel engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacını gideren dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş'ın yönettiği 77 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabı kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Ramazan Bayramı'nda kendilerine gelen mesajla Instagram hesaplarının çalındığını öğrenen Halit Aydoğan ve Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarını çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Melike Sarıtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki şahsi hesabına "3 bin lira verirseniz hesabınızı geri veririm. Bizim de ekmek kapımız bu. Ev geçindiriyoruz. Ben de hesap şifresi kırma programına para harcıyorum." diye mesaj gelince durumu fark ettiğini belirterek yardımseverlere "dedetorunmavikapak" hesabından gelen mesajları ciddiye almamaları, para talebi söz konusu olursa göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kendisine takipçilerinden de mesajların geldiğini ifade eden Sarıtaş, "Birilerine 'Satılık sosyal medya hesabı var. Almak ister misiniz?' diye mesaj atmış. Sözde hesabı satıp karşılığında tekerlekli sandalye alacaklarını yazmış. Bizim hayallerimizi ve tüm emeğimizi çalan bu kişinin yakalanmasını istiyoruz. Hesabımızı çalanlar bizden para talep ediyor, yardımseverlerden para talep ediyor. Biz bugüne kadar kimseden para talep etmedik. İtibar edilmesin. Ne zamandır iyilik yapan birilerine böyle kötülük yapılır oldu?" diye konuştu.

- "Bu mübarek günde hesabımızı geri versin"

Dede Halit Aydoğan ise sosyal medya hesabını çalan kişinin bir an önce yaptığı yanlıştan dönmesi çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bizim değil, Türkiye'nin hesabını çaldın çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'nin her ilinden kapak geliyor. Biz kimseden şimdiye dek bir lira istemedik. Bu hesabı çalanlar para istiyormuş. Kimse inanmasın. İnşallah bu mübarek günde vicdana gelir ve hesabımızı geri verir. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne gerekli şikayetimizi yaptık."

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Hayırsever psikolog ,tüm servetini eğitime bağışladıHayırsever psikolog ,tüm servetini eğitime bağışladı
Sokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılarSokaklarda dolaşıp harçlık dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Dedetorun Eskişehir hırsızlık mavi kapak SOSYLA MEDYA

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.