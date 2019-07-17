Yardımsever gezgin çift insanlara ve hayvanlara el uzatıyor

Yardımsever Ovacıkaşı çifti, gezileri sırasında yaptıkları el emeği bileklikleri satarak elde ettikleri gelirle de hem ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor hem de sokak hayvanlarına mama alıyor.

Türkiye'de 78 il ve 400'den fazla ilçeyi otostopla gezen Ovacıkaşı çifti, ülkenin hiç gidilmemiş bakir koylarını gezerek, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve insanları gezmeye teşvik ediyor.

"Bugünler de dünlerin yarınları değil miydi?" sözünden hareketle tanıştıklarında birbirlerine hayallerini ertelememek için söz veren 3 yıllık evli Ovacıkaşı çifti, Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için uzun sürecek bir yolculuğa çıkmaya karar verdi.

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Evlendikten sonra Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmek için gezi serüvenine başlayan doğa gezginleri Elif ve Burak Ovacıkaşı çifti, yaptıkları el emeği bileklikleri satarak elde ettikleri gelirle gezdikleri yerlerdeki ihtiyaç sahibi aileler ile sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.

Ovacıkaşı, gezilerinin bol aksiyonlu olduğunu ifade ederek, "Zor olduğu yerleri oluyor ama bunların da üstesinden geliyoruz. Çünkü karşımıza çıkan insanlar genellikle iyi niyetli ve alçak gönüllü oluyor. Bu yüzden kolayca ulaşımı sağlıyoruz. Edirne'den Artvin'e Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. Daha çok bakir alanları keşfetmeyi, kültürel geziler yapmayı seviyoruz. Sahil kesimleri ile Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki koylara, bakir alanlara gidiyoruz." diye konuştu.

"İnsanlarımız maalesef hayatlarında bazı şeyleri erteliyorlar. Ne gibi? Emekli olduktan ya da çocuklarını evlendirdikten sonra bazı şeylere ulaşmak istiyorlar. Hep bir şeyleri arzuluyorlar ama erteliyorlar. Biz de dedik ki 'Hayaller ertelenmez, hayallerinizi ertelemeyin.' Babamın bir hayali vardı. 'Oğlum askerden döndükten sonra küçük bir kayıkla denizde balık tutucam' derdi. Çok kolay, basit bir hayal. Askerden dönmeme 10 gün kala babamı kaybettim ve bu yüzden hayallerimi ertelemeyeceğime dair kendime söz verdim."

Eşine de evlendiği gün bu olayı anlattığını aktaran Ovacıkaşı, hayallerini ertelememek için bu yola çıktığını belirtti.

Doğa gezgini Ovacıkaşı, gittikleri bütün illeri sosyal medya hesaplarından tanıttıklarını aktararak, "Burak Elif Doğa Gezginleri' sayfamızda insanlara bunu anlatmaya çalıştık. Benim takdir ettiğim bir slogan var, 'Bugünler de dünlerin yarınları değil miydi?' O yüzden hiçbir zaman hayallerinizi yarınlara ertelemeyin. Yarınlara ertelediğinizde hayatı kaçırırsınız. Ailenizle sevdiklerinizle hayal kurun, kurduğunuz hayalleri geciktirmeyin. Çünkü hayaller ertelenecek kadar basit değil ve zaman geçtikçe bunları gerçekleştirmek zor oluyor." ifadelerini kullandı.