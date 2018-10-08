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"Yardımseverlik milletimizin genlerinde var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Hayır hasenat yapma, mazlumun yanında yer alma milletimizin genlerinde var"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hayır hasenat yapma, mazlumun yanında yer alma milletimizin genlerinde var." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda, TDV 2018 Vekaletle Kurban Programı'nda görev alan gönüllülerle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, milletin yardımlarının dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti.

Sultan 4. Murat'ın 400 yıl önce Nijerya'da ortaya çıkan kıtlık nedeniyle gönderdiği yardımları anımsatan Erbaş, "Bizler de bugün o ecdadın torunları olarak kimimiz Orta Asya'ya, kimimiz Balkanlar'a, kimimiz de Avrupa'ya onların torunları olarak dağıldık. Hayır hasenat yapma, mazlumun yanında yer alma milletimizin genlerinde var." ifadesini kullandı.

Erbaş'ın konuşmasının ardından gönüllüler bölgelerde yaptıkları çalışmaları anlattı. Program sonunda tüm gönüllüler adına 8 gönüllüye teşekkür belgesi verildi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TDV 2018 Vekaletle Kurban Programı

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