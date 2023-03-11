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Yaren Alaca göğüs dekolteli fotoğrafıyla mest etti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

11.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Yaren Alaca cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Alaca’nın göğüs dekolteli fotoğrafına yorum yağdı.

Yaren Alaca göğüs dekolteli fotoğrafıyla mest etti! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Fenomen Yaren Alaca dekolteli pozları ile takipçilerini adeta büyülüyor. Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü fenomen iç çamaşırını gösterdiği dekolteli pozu ile büyük beğeni topladı.

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19 yaşındaki ünlü fenomenin fotoğrafına takipçileri "Aşk kadın", "Bu ne güzellik", "Aşığım sana", "Bayıldım", "Bu güzellik şaka mı" yorumlarında bulundular.

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Aslan Yugoslav göçmeni olan Alaca'nın TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi bulunuyor. Şarkıcılık yapmaya başlayan ünlü fenomen Youtube hesabını da aktif olarak kullanıyor.

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