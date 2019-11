Yaren Leylek ile Adem Amca’nın belgeseli Prag’da finale kaldı

Balıkçı Adem Amca ile Yaren Leylek’in hikayesinin konu edildiği film Çek Cumhuriyeti’nin başkenti ve en büyük şehri olan Prag’da düzenlenen yarışmada finale kalan 3 eserden birisi oldu.

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta La fontain masallarını aratmayan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi bu yıl filme alınmış ve leylek köyünde yapılan gala ile büyük beğeni toplamıştı. Yaren Filmi ilk katıldığı

’’Prague Film Awards’’ etkinliğinde yüzlerce film arasında finale kalan 3 eserden biri olma başarısını yakaladı.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in ortaya çıkardığı 8 yıllık dostluğun kahramanları olan Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren ismini verdiği leyleği, leyleklerin köye gelmesi ile birlikte muhteşem görüntülere sahne olmuştu. Eskikaraağaç Leylek Köyünde balıkçılıkla geçimini sağlayan Adem Amca her sabah göle açılırken Yaren Leylek’te onunla birlikte balığa çıkıyor ve birlikte balık tutmuştu.

4 yıl boyunca yerli ve ulusal basında büyük ses getiren hikâye, bu yıl Karacabey Belediyesi katkılarıyla belgeselci Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Çekimlerinin tamamının köyde gerçekleştiği ve yalnızca köy sakinlerinin oynadığı filmde hikayenin 1 yıllık yaşanılanları çok özel görüntülerle beyaz perdeye taşındı.

Eylül ayında gerçekleştirilen gala da hikaye gibi yoğun ilgi görmüştü. Köye kurulan açık hava sineması ile nostaljik bir ortamda gerçekleştirilen galaya farklı şehirlerden yüzlerce doğasever, ve Bursa protokolü yoğun ilgi göstermişti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan filmin finale kalmasının Türkiye, Bursa ve Karacabey’in tanıtımı için önemine vurgu yaparak, "’Bu tarz turizm bölgelerinde genelde efsaneler yoğun ilgi görürken bizim gerçek ve her yıl yaşanan bir hikayemiz olan Adem Amca ve Yaren Leylek, şehrimizi apayrı bir noktaya taşıdı. Bizler bu hikaye ile yakından ilgileniyorken sevgili Burak Bey’in ve Yapımcı Akın Esgin’in katkılarıyla bu film işi ortaya çıktı. Bizlerde cani gönülden destekleyerek filmin tamamlanmısını sabırsızlıkla beklemiştik. Ve seyirci ile birlikte çok beğendik. Umuyorum ulusalarası arenada leylek köyümüzde çekilen bu film büyük ses getirecek’’ dedi.

Burak Doğansoysal ise yaptığı açıklamada, ‘’Teknik ekiple birlikte hikayeyi 4 mevsim filme aldık. Ben başarılı bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Filmimiz galanın ardından yurtdışı festivallerinde koşuyor. Umuyorum güzel haberle dönecek ve ülkemiz adına gurur duyacağımız başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Yaren Leylek katıldığı ilk festival olan Prag Film Ödülleri’nde finale kalan 3 eserden biri olmayı başardı. Çek Cumhuriyeti tarafından her yıl gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl ünlü senarist Scott Simpson ile dünyaca ünlü yönetmen Victoria Yakubov’un da yer aldığı jüri filmleri seçiyor.

Yüzlerce film arasından ilk 3’e kalmaya hak kazanan Yaren Filmi’nin ödül alıp almayacağı ise 16-17 Ocak tarihinde Kino Atlas’ta gerçekleştirilecek finalde belli olacak