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Yargı 6. yeni bölüm 2. fragmanı! Katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenen Ceylin yıkılıyor

20.10.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 6. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölümünde Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşıyor. Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor. Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

Yargı dizisi 6. yeni bölümüyle 24 Ekim Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yargı dizisi yeni bölümde katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenen Ceylin, büyük bir yıkım yaşar.

Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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