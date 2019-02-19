Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatı için yazılı sınavda 70 puan şartının teklifle yeniden getirilmesini çok anlamlı bulduğunu, bu barajı 2007'de AK Parti'nin getirdiğini anımsattı.

İlk sınavların yapıldığı dönemlerde hiçbir sınırlama olmadığına işaret eden Zengin, "15 Temmuz öncesinde, maalesef mülakata çağrılması gereken sayıda muvaffak olan mezun yok. 2013'te 600 kişi alınacak, bin 800 kişinin davet edilmesi lazım, 517 kişi bu barajı geçebilmiş. Bin 500 kişi alınacak, 4 bin 500 kişinin çağrılması lazım, 2 bin 50 kişi ancak bu puanı alabilmiş. 15 Temmuz'dan önce gündeme gelmiş bir mevzu. 15 Temmuz'un hemen sonrasında da yaklaşık 4 bin hakim ve savcının ihraç edilmesi sebebiyle maalesef 50 puana çekildi. Doğrusu hiçbir zaman 50 puanı içime sindiremedim." diye konuştu.

Kendilerinin de siyasetin yargıya müdahil olmaması kanaatini taşıdıklarını vurgulayan Zengin, "Zaten müdahil de olmuyoruz. Diğer taraftan bu ülkede yargı siyasete çok ama çok müdahil oldu. Önümüzde bunun bir sürü örnekleri var, 367 krizi böyle. Yargının bütün bu müdahaleleriyle bizler bu noktaya geldik. Yargının yetmediği yerde bu ülkeye darbe yapıldı. " dedi.