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Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatı için yazılı sınavda 70 puan şartının teklifle yeniden getirilmesini çok anlamlı bulduğunu, bu barajı 2007'de AK Parti'nin getirdiğini anımsattı.

İlk sınavların yapıldığı dönemlerde hiçbir sınırlama olmadığına işaret eden Zengin, "15 Temmuz öncesinde, maalesef mülakata çağrılması gereken sayıda muvaffak olan mezun yok. 2013'te 600 kişi alınacak, bin 800 kişinin davet edilmesi lazım, 517 kişi bu barajı geçebilmiş. Bin 500 kişi alınacak, 4 bin 500 kişinin çağrılması lazım, 2 bin 50 kişi ancak bu puanı alabilmiş. 15 Temmuz'dan önce gündeme gelmiş bir mevzu. 15 Temmuz'un hemen sonrasında da yaklaşık 4 bin hakim ve savcının ihraç edilmesi sebebiyle maalesef 50 puana çekildi. Doğrusu hiçbir zaman 50 puanı içime sindiremedim." diye konuştu.

Kendilerinin de siyasetin yargıya müdahil olmaması kanaatini taşıdıklarını vurgulayan Zengin, "Zaten müdahil de olmuyoruz. Diğer taraftan bu ülkede yargı siyasete çok ama çok müdahil oldu. Önümüzde bunun bir sürü örnekleri var, 367 krizi böyle. Yargının bütün bu müdahaleleriyle bizler bu noktaya geldik. Yargının yetmediği yerde bu ülkeye darbe yapıldı. " dedi.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, doğal hakim güvencesinin olmadığını, hakimin, nereye sürüleceğini, başına ne geleceğini on kez düşünerek karar verdiğini savundu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adaleti savunmanın, aynı zamanda devletin bekasının savunulması anlamına geldiğini söyledi. Erel, bir insanın sahip olacağı en büyük erdemin adalet duygusu olduğunu belirterek, "İnsanlığın yegane erdemi olan bu duyguyu hep beraber çoktan kaybettik. Bir toplumun geleceği için adaletsizlik algısından daha yıkıcı, daha tehlikeli bir duygu mevcut değildir. " değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından verilen aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

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