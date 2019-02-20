Yargı alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "yargı bağımsızlığı" ve "yargıya güven" tartışması yaşandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türk yargısının içler acısı durumda olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin, dünya adalete güven sıralamasında 113 ülke arasında 101. sırada olduğunu dile getiren Bahşi, "İktidar, Türk yargısını son 17 yıldır arka bahçesi haline getirmek için çabalamış ve gelinen noktada bunu becermiştir. Başta Ergenekon kumpasları ve 15 Temmuz sonrasında yaşananlar Türk yargısını bitirmiştir." diye konuştu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, adalete duyulan güvenin ciddi hasar aldığını ancak bunun son 4 yılda meydana gelen bir problem olmadığını belirtti.

Adalet duygusunun nasıl incindiğinin, adalete duyulan güvenin nasıl sarsıldığının tam anlamıyla teşhis edilmesi için 15 Temmuz 2016 hatta 2014 öncesine bakılması gerektiğini belirten Bulut, şunları söyledi:

"Üzerine hakim ve savcı cübbesi geçirmiş, Fetullahçı ideolojiyi benimsemiş, Amerikan beslemesi bazı terörist artıklarının yargı içinde yaptıkları provokasyonlar, üst üste kurdukları kumpaslar, birbiri ardına düzenledikleri itibar suikastleri nedeniyle bu topraklarda yargı teşkilatına ve adalet mekanizmasına duyulan güven gerçekten sarsılmıştır ancak 15 Temmuz sonrasında yargı teşkilatımızın mücadelesi, bu itibar suikastçilerine karşı devletin itibarı ve kudreti, milletin birliği ve dirliğinin yeniden tesis edilmesi mücadelesidir. Hiç kimsenin bu 4 yıllık mücadele sonrasında geriye dönerek, yargı teşkilatımızı hedef alarak moral ve motivasyonunu bozmaya, hırpalamaya hakkı yoktur."