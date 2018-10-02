Yargı çalışanlarından Türk Kızılayına kan bağışı

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, "Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Kan bağışı yapmak suretiyle de bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olabiliriz. Kan bağışı kampanyası sayesinde personelimizde hayata ve insana bakıştaki duyarlılığı artıracağını öngörüyoruz." dedi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde hizmete giren ve 81 vilayetteki adliye personeline belirli aralıklarla eğitim veren Adalet Bakanlığına bağlı Personel Eğitim Merkezi, farkındalık oluşturmak amacıyla eğitime katılanlara yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.
Cihangir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerini merkeze davet ettiklerini ve adliye personelini kan bağışı yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.
Adliye personelinin kişisel gelişim ve mesleki konularında eğitiminin yanı sıra sosyal sorumluluk yönlerinin de gelişmesine yönelik kan bağışı kampanyası başlattıklarına işaret eden Cihangir, "Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Kan bağışı yapmak suretiyle de bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olabiliriz. Kan bağışı kampanyası sayesinde personelimizde hayata ve insana bakıştaki duyarlılığı artıracağını öngörüyoruz." diye konuştu.
Cihangir, eğitime katılan yargı personelinin kampanyaya destek verdiğinin altını çizerek, "Burada gönüllülük esası önemli. Zaten insan hayatıyla ilgili işler yapıyoruz ve arkadaşlarımızın zaten duyarlılıkları var. Bu projeye de ciddi anlamda katkı veriyorlar." dedi.
- Aynı anda 308 kişi konaklayabiliyor
Geçtiğimiz aylarda hizmete giren merkezle ilgili bilgiler veren ve 308 personelin konaklama imkanı bulduğunu kaydeden Cihangir, şunları söyledi:
"Eğitimlerimizde 2018 yılını adalete erişim dönemi olarak nitelendiriyoruz ve bu kapsamda adliye saraylarının içerisindeki insan unsuruna daha fazla eğileceğiz. Çünkü demokrasilerde ve hukukun üstünlüğüne dayanan devletlerde her şeyin odağında insan vardır. Özellikle mahkeme yönetim sistemi kapsamında oluşturulan ön bürolar ve danışma birimlerine çok önem veriyoruz. Bu sayede adliyeye gelen vatandaşlarımız farklı birimlerde zaman kaybetmiyor. İhtiyaçları danışma biriminde tespit edilip ardından ilgili birimlere yönlendiriyoruz."
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