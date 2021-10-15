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Yargı'da nefesler tutuldu! Katil kim?

15.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Ay Yapım’ın büyük ilgiyle takip edilen dizisi ‘Yargı’da haftalardır merakla beklenen katil ortaya çıkıyor. Her hafta yeni bir şüphelinin ortaya çıktığı dizide seyirci de katilin kim olduğunu öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Yargı'da nefesler tutuldu! Katil kim?

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan ve binlerce övgü dolu yorum toplayan ‘Yargı’da haftalardır merak edilen katil bu haftaki bölümde ortaya çıkıyor. Hikayede birçok kişinin katil olma ihtimali ortaya çıkarken seyirci haftalardır ‘Katil kim?’ sorusunun cevabını bekliyor.

katil kim

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yargı dizisi
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