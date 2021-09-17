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Yargı dizisi 1. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Yargı ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

17.09.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın 1. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yargı dizisi izleyicilere aile değerlerini ve adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulatacak. Dizide bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılıyor. İşte Yargı dizisi yayın tarihi ve 1. bölümden yeni görüntüler.

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı Yargı dizisi 19 Eylül Pazar akşamı 20.00'da başlıyor.

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Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
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Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle "Yargı" pazar akşamı 20.00'da Kanal D’de başlıyor.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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