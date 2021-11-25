Yargı dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz hayatının yol ayrımında

Yargı dizisi 11. yeni bölümüyle 28 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yargı dizisi yeni bölümde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin’in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz’la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.

Ilgaz’ın Ceylin’e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

Engin’in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.

Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar’ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan’la mücadele eder.

Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

