MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz hayatının yol ayrımında

Yargı dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ilgaz hayatının yol ayrımında

25.11.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölümünde Engin, Çınar'ın Zafer ile olan durumunu öğreniyor. Ilgaz'ı yanına çağırarak ona babasının gerçeği itiraf etmesini yoksa onun Ceylin'e kendisinin bu gerçeği söylemesi gerektiğini söylüyor. Çınar ve Metin ise çok kötü bir duruma düşüyor. Ilgaz ise durumdan habersiz babasını arıyor. Peki Yargı'da Ilgaz ne yapacak?

Yargı dizisi 11. yeni bölümüyle 28 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak. Yargı dizisi yeni bölümde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin’in kendi içinde çok zor bir karar vererek Ilgaz’la arasına koyduğu mesafe, ikisi için de acı verici bir hal alır.

y1

Ilgaz’ın Ceylin’e olan kırgınlığının üzerine eklenecek başka sarsıntılar, onları büyük bir çatışmanın eşiğine itmek üzeredir.

y2

Engin’in tutuklu olarak yargılanması, bir sondan ziyade yeni bir başlangıca ve herkesi derinden etkileyen bir olaylar silsilesine dönüşmek üzeredir.

y4

Engin yeni amacını planlarken, bu yolda ona yardım edecek sürpriz biri de ortaya çıkar.

y5

Pars herkesten gizlediği sırrıyla yüzleşmek zorunda kalır. Metin bir yandan Çınar’ı korumaya çalışırken bir yandan da hayatlarına sorgusuz sualsiz dahil olan Merdan’la mücadele eder.

y6

Gül ise yaptığı hataların telafisi için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Aziz dizisinde tüyleri diken diken edecek sahne!Aziz dizisinde tüyleri diken diken edecek sahne!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 7 maddelik açıklama

Cengiz Kurtoğlu hakkında darp ve bıçakla yaralama iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu hakkında darp ve bıçakla yaralama iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.