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Yargı dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz'ın romantik gecesi

09.12.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar tamamen eriyor. Ilgaz, Ceylin'e olan hislerini dile getirmeye başlıyor. Ceylan'ın "Ben uyayana kadar burada kalır mısın?" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 13. bölümüyle 12 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkac

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin’in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin’in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

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İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin’in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

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Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

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Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır.

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Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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